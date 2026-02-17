Ilyen nincs: kétségbeesve dörömbölt egy sérült madár a kórház ajtaján

A fekete, fényes tollú kárókatona addig csipkedte az ajtót, amíg az orvosok észre nem vették. Amikor közelebb mentek, megdöbbentek: a vízimadár csőrében egy háromágú horgászhorog fúródott. Azonnal értesítették a brémai tűzoltó-kapitányság munkatársait, akik közösen, óriási óvatossággal szabadították ki a fémet az állat csőréből, számolt be az esetről az AP.

A megsebzett kárókatona egy kórház ajtaján kopogtatott segítségért Brémában – Fotó: STEFAN SAUER / DPA

Ez már a kárókatona végső segélykiáltása volt

A tűzoltóság szerint amikor egy kárókatona emberekhez közeledik, „az az állat már extrém szenvedésben van, és elveszítette természetes félelmét.” A horog fertőzést, állandó fájdalmat, sőt éhezést is okozhatott volna – a madár szó szerint percekre lehetett a pusztulástól.

A sikeres beavatkozás után a madarat a kórház parkjában engedték szabadon. Sokan már „a remény madarának” nevezik.

Kárókatonák százait kell kilőni

Megkezdődik a nagy kárókatonák állományának gyérítése a Tisza-tavon, amire a fenntartható halgazdálkodás érdekében van szükség, írtuk korábban az Origón.

Vadásznak a kormoránokra a Tisza mentén

A madárcsapat a halak pusztításával százmilliós kárt okoz évente. Február végéig vadásznak a kormoránokra a Közép-Tisza mentén, a kiskörei erőműtől lefelé tartó Tisza-szakaszon.

