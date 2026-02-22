"Késre a magyarokat" – ismét meggyalázták a vereckei honfoglalási emlékművet Kárpátalján

A mostani esetben az elkövetők festékkel firkálták össze az emlékművet, és több gyűlöletkeltő üzenetet hagytak hátra. A Kárpátalján történt rongálás során olyan feliratok kerültek a kőre, mint a „Késre a magyarokat”, "Nem lesz barátság", „Magyarország az ellenségünk” és az „Orbán = Putyin” – számolt be a tettlegességről a Mandiner.

Kárpátalja ismét célkeresztben - meggyalázták a honfoglalási emlékművet Vereckén.

Fotó: Facebook/Mandiner

Emellett horogkeresztet és más politikai tartalmú üzeneteket is felfestettek a felületre. Az incidens ismét ráirányítja a figyelmet a magyar emlékművek elleni támadásokra, valamint a magyar–ukrán kapcsolatok körüli feszült politikai légkörre.

Az emlékmű felrobbantására készülő bűnbandát vettek őrizetbe

2017 októberében a kárpátaljai hatóságok elfogtak egy bűnbandát, amely a Vereckei-hágónál álló honfoglalási emlékmű felrobbantását tervezte. A gyanúsítottakat a határ közelében vették őrizetbe, náluk robbanószerkezeteket és kézigránátokat is találtak, és a vizsgálat szerint a csoport több bűncselekményben is részt vett.

A munkácsi Turul-szobor meggyalázása

2022 októberében a kárpátaljai Munkácson a városi tanács úgy döntött, hogy eltávolítja a vár bástyájáról a turulmadarat ábrázoló szobrot, amely a helyi magyar közösség történelmi jelképének számított, és a helyére az ukrán állami címer, a háromágú szigony került.

A döntés után a turult nem óvatosan leemelték, hanem a talapzatáról lefűrészelték és a várárokba taszították,

ami nagy felháborodást váltott ki a magyar külpolitikai vezetésben és a kárpátaljai magyarság körében. Az eset után Magyarország erősen tiltakozott az eltávolítás miatt, amelyet az ukránok provokációnak minősítettek.