Újabb döbbenetes részletek: ő akarta megölni Donald Trumpot

Orbán Viktor bejelentette az ukránokkal szembeni ellenlépéseket

Kárpátalja

"Késre a magyarokat" – ismét meggyalázták a vereckei honfoglalási emlékművet Kárpátalján

57 perce
Ismét megrongálták a kárpátaljai Vereckei-hágó honfoglalási emlékművét, amely a magyar történelem egyik jelképes helyszíne. A Kárpátalja területén található emlékhely korábban is többször vált vandálok célpontjává, ami rendszeresen feszültséget kelt a térségben.
Kárpátaljaemlékműhonfoglaláskárpátaljai magyarokvandalizmus

A mostani esetben az elkövetők festékkel firkálták össze az emlékművet, és több gyűlöletkeltő üzenetet hagytak hátra. A Kárpátalján történt rongálás során olyan feliratok kerültek a kőre, mint a „Késre a magyarokat”, "Nem lesz barátság", „Magyarország az ellenségünk” és az „Orbán = Putyin” – számolt be a tettlegességről a Mandiner.

Verecke, honfoglalási emlékmű, Kárpátalja
Kárpátalja ismét célkeresztben - meggyalázták a honfoglalási emlékművet Vereckén.
Fotó: Facebook/Mandiner

Emellett horogkeresztet és más politikai tartalmú üzeneteket is felfestettek a felületre. Az incidens ismét ráirányítja a figyelmet a magyar emlékművek elleni támadásokra, valamint a magyar–ukrán kapcsolatok körüli feszült politikai légkörre.

Az emlékmű felrobbantására készülő bűnbandát vettek őrizetbe 

2017 októberében a kárpátaljai hatóságok elfogtak egy bűnbandát, amely a Vereckei-hágónál álló honfoglalási emlékmű felrobbantását tervezte. A gyanúsítottakat a határ közelében vették őrizetbe, náluk robbanószerkezeteket és kézigránátokat is találtak, és a vizsgálat szerint a csoport több bűncselekményben is részt vett.

A munkácsi Turul-szobor meggyalázása

2022 októberében a kárpátaljai Munkácson a városi tanács úgy döntött, hogy eltávolítja a vár bástyájáról a turulmadarat ábrázoló szobrot, amely a helyi magyar közösség történelmi jelképének számított, és a helyére az ukrán állami címer, a háromágú szigony került.

 A döntés után a turult nem óvatosan leemelték, hanem a talapzatáról lefűrészelték és a várárokba taszították,

ami nagy felháborodást váltott ki a magyar külpolitikai vezetésben és a kárpátaljai magyarság körében. Az eset után Magyarország erősen tiltakozott az eltávolítás miatt, amelyet az ukránok  provokációnak minősítettek.

A Vereckei-hágón 2008 nyarán avatták fel a magyar honfoglalás millecentenáriumi emlékművét, amely – az alkotó, Matl Péter munkácsi szobrász szerint – a Kelet és Nyugat közötti kaput jelképezi. Hét tömbből áll, amelyek a Kárpátokon átvonuló hét honfoglaló törzset szimbolizálják. A "kapu" nyílásában a vérszerződésre emlékeztető oltárkő található.

 

