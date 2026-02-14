Katalin és Vilmos üzenete sokakat meglepett – erre senki sem számított

Katalin és Vilmos hivatalos közösségi oldalaikon osztották meg az új képet, amely azonnal bejárta a nemzetközi sajtót. A meghitt fekete-fehér felvételen mosolyogva állnak egymás mellett a norfolki rezidencia kertjében – írj a DailyMail.
Katalin és Vilmos romantikus fotója az Anmer Hall birtokon
A fotó az Anmer Hall területén készült, amely a Sandringham Estate része. A birtokot még nászajándékként kapták a néhai királynőtől, és azóta is fontos családi menedék számukra.
A képet mindössze egy szív emoji és a „Happy Valentine’s Day” felirat kísérte — mégis óriási visszhangot váltott ki.
Nehéz időszak után erősebbnek tűnnek, mint valaha
Az elmúlt év komoly megpróbáltatásokat hozott a család számára. A hercegné 2024-ben megelőző kemoterápiás kezelésen esett át, miután hasi műtétje során daganatos sejteket találtak. A család hosszabb időre visszavonult Norfolkba, ahol gyermekeikkel — György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel — töltöttek minőségi időt.
A most megosztott romantikus fekete-fehér királyi fotó sokak szerint annak a bizonyítéka, hogy Katalin és Vilmos a nehézségek ellenére is egymás legnagyobb támaszai maradtak.
Miközben üzentek, fontos ügyekben is aktívak maradtak
Vilmos herceg a héten Szaúd-Arábiában járt, ahol természetvédelmi projekteket tekintett meg AlUla térségében, és részt vett egy faültetésen is a Sharaan természetvédelmi területen.
Katalin hercegné Londonban, a Castle Hill Academy intézményben tett látogatást a Gyermekek Mentális Egészsége Hete alkalmából, ahol a Place2Be szervezet védnökeként beszélgetett diákokkal az érzelmek fontosságáról.
A Valentin-napi gesztus így nemcsak romantikus pillanat, hanem üzenet is: Katalin és Vilmos a nyilvánosság előtt és a magánéletben is egységet mutatnak.
