Katalin és Vilmos üzenete sokakat meglepett – erre senki sem számított

Katalin és Vilmos hivatalos közösségi oldalaikon osztották meg az új képet, amely azonnal bejárta a nemzetközi sajtót. A meghitt fekete-fehér felvételen mosolyogva állnak egymás mellett a norfolki rezidencia kertjében – írj a DailyMail.

Katalin és Vilmos Valentin-napi üzenete egy romantikus fotóval érkezett, amely ismét megmutatta, milyen erős a kapcsolatuk a nehéz időszak után Fotó: ALBERTO PEZZALI / POOL

Katalin és Vilmos romantikus fotója az Anmer Hall birtokon

A fotó az Anmer Hall területén készült, amely a Sandringham Estate része. A birtokot még nászajándékként kapták a néhai királynőtől, és azóta is fontos családi menedék számukra.

Happy Valentine’s Day 💕



📸 Josh Shinner pic.twitter.com/agcPMQheMs — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 14, 2026

A képet mindössze egy szív emoji és a „Happy Valentine’s Day” felirat kísérte — mégis óriási visszhangot váltott ki.

Nehéz időszak után erősebbnek tűnnek, mint valaha

Az elmúlt év komoly megpróbáltatásokat hozott a család számára. A hercegné 2024-ben megelőző kemoterápiás kezelésen esett át, miután hasi műtétje során daganatos sejteket találtak. A család hosszabb időre visszavonult Norfolkba, ahol gyermekeikkel — György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel — töltöttek minőségi időt.

A most megosztott romantikus fekete-fehér királyi fotó sokak szerint annak a bizonyítéka, hogy Katalin és Vilmos a nehézségek ellenére is egymás legnagyobb támaszai maradtak.

Miközben üzentek, fontos ügyekben is aktívak maradtak

Vilmos herceg a héten Szaúd-Arábiában járt, ahol természetvédelmi projekteket tekintett meg AlUla térségében, és részt vett egy faültetésen is a Sharaan természetvédelmi területen.

Katalin hercegné Londonban, a Castle Hill Academy intézményben tett látogatást a Gyermekek Mentális Egészsége Hete alkalmából, ahol a Place2Be szervezet védnökeként beszélgetett diákokkal az érzelmek fontosságáról.

A Valentin-napi gesztus így nemcsak romantikus pillanat, hanem üzenet is: Katalin és Vilmos a nyilvánosság előtt és a magánéletben is egységet mutatnak.

