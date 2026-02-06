Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Tragikus hirtelenséggel meghalt az M1 híradó bemondója

Ezt látnia kell!

Ekkora robbantás még nem volt Európában, kártyavárként dőlt össze a híd – videó

vihar

Hiába a súlyos katasztrófahelyzet, megtartják a választásokat

27 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A súlyos viharok után Portugália több térségében továbbra is rendkívüli intézkedések vannak érvényben, miközben az ország a vasárnapi elnökválasztásra készül. A kormány február közepéig meghosszabbította a katasztrófahelyzetet, ugyanakkor jelen állás szerint nem halasztják el a voksolást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
viharPortugáliakatasztrófahelyzetheves esőzés

A portugál kormány bejelentette, hogy február 15-ig meghosszabbítja a súlyos viharok nyomán az ország leginkább érintett részeiben kihirdetett katasztrófahelyzetet – tájékoztat az MTI.

A lakosok és a mentőcsapatok összehangoltan mentik ki az otthonukban rekedt embereket, miután a Leonardo vihar súlyos áradásokat okozott a térségben, és a Sado folyó kilépett medréből 2026. február 5-én Alcacer do Salban, Portugáliában. A kormány február közepéig meghosszabbította a katasztrófahelyzetet.
A lakosok és a mentőcsapatok összehangoltan mentik ki az otthonukban rekedt embereket, miután a Leonardo vihar súlyos áradásokat okozott a térségben, és a Sado folyó kilépett medréből 2026. február 5-én Alcacer do Salban, Portugáliában. A kormány február közepéig meghosszabbította a katasztrófahelyzetet. Fotó: ALEX JUAREZ / ANADOLU

Csütörtök esti sajtótájékoztatóján Luís Montenegro miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a helyzet továbbra is súlyos, azonban hozzátette, jelenleg úgy véli, meg lehet tartani az elnökválasztás vasárnapra tervezett második fordulóját.  

Meghosszabbították a katasztrófahelyzetet

Bár figyelmeztetett arra, hogy a hét végére is jelentős csapadékmennyiség várható, mindenkit szavazásra buzdított. Mint mondta, a jogszabályok értelmében a polgármesterek maguk dönthetnek arról, alkalmasak-e a körülmények a szavazás lebonyolítására, hozzátéve: a kormány feladata a szükséges logisztikai és adminisztrációs támogatás megteremtése.  

Portugálián január végén kora söpört végig a Kristin nevű vihar, az ország középső részén óránként 200 kilométeres széllel és heves esőzéssel, súlyos károkat okozva a lakóházakban, gyárakban és az alapvető infrastruktúrában. A vihar legkevesebb hat ember halálát okozta.  

A legjobban érintett területek közé tartozott a műanyag- és fémiparáról ismert Leiria régió és Marinha Grande. Castro Almedia gazdasági miniszter szerint a Portugáliában a múlt héten pusztító Kristin vihar utáni újjáépítés költségei a kormány előzetes becslései szerint meghaladják a 4 milliárd eurót (1520 milliárd forintot).  

A héten újabb vihar csapott le az országra: a Leonardo okozta heves esőzések nyomán egy ember meghalt, egy másik pedig eltűnt, és Portugália-szerte áradásokat és földcsuszamlásokat jelentettek.  

Csütörtökön a katasztrófavédelem folytatta az érintett területeken élők kitelepítését az elárasztott régiókból. A Lenoardo már a hetedik vihar, amely idén az Ibériai-félszigeten pusztít.  

A vihar Marokkóban is legalább három ember életét követelte és a heves áradások nyomán 140 ezer embert kellett kitelepíteni lakhelyéről. A portugál meteorológiai ügynökség (IPMA) szerint január volt az ország második legcsapadékosabb hónapja 2000 óta. 

Brutális pusztítást végzett a Leonardo nevű vihar Portugáliában

Egy ember életét vesztette Portugáliában, Spanyolországban pedig eltűnt egy lány, miután a Leonardo nevű vihar heves esőzésekkel és erős széllel csapott le az Ibériai-félszigetre. A hatóságok mindkét országban rendkívüli állapotokra figyelmeztetnek, miközben újabb vihar érkezése várható a hétvégén.

Halálos vihar csapott le Lisszabonra

Portugáliát hétfőn kora reggel érte el a Kristin nevű vihar, amely óránként 140 kilométeres széllel és heves esőzéssel pusztított az ország északi és déli részein. Egy férfi meghalt, miután autójára rázuhant egy kidőlt fa, és a hatóságok több mint 1500 vihar okozta incidensről számoltak be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!