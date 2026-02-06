Hiába a súlyos katasztrófahelyzet, megtartják a választásokat

A portugál kormány bejelentette, hogy február 15-ig meghosszabbítja a súlyos viharok nyomán az ország leginkább érintett részeiben kihirdetett katasztrófahelyzetet – tájékoztat az MTI.

A lakosok és a mentőcsapatok összehangoltan mentik ki az otthonukban rekedt embereket, miután a Leonardo vihar súlyos áradásokat okozott a térségben, és a Sado folyó kilépett medréből 2026. február 5-én Alcacer do Salban, Portugáliában. A kormány február közepéig meghosszabbította a katasztrófahelyzetet. Fotó: ALEX JUAREZ / ANADOLU

Csütörtök esti sajtótájékoztatóján Luís Montenegro miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a helyzet továbbra is súlyos, azonban hozzátette, jelenleg úgy véli, meg lehet tartani az elnökválasztás vasárnapra tervezett második fordulóját.

Meghosszabbították a katasztrófahelyzetet

Bár figyelmeztetett arra, hogy a hét végére is jelentős csapadékmennyiség várható, mindenkit szavazásra buzdított. Mint mondta, a jogszabályok értelmében a polgármesterek maguk dönthetnek arról, alkalmasak-e a körülmények a szavazás lebonyolítására, hozzátéve: a kormány feladata a szükséges logisztikai és adminisztrációs támogatás megteremtése.

Portugálián január végén kora söpört végig a Kristin nevű vihar, az ország középső részén óránként 200 kilométeres széllel és heves esőzéssel, súlyos károkat okozva a lakóházakban, gyárakban és az alapvető infrastruktúrában. A vihar legkevesebb hat ember halálát okozta.

A legjobban érintett területek közé tartozott a műanyag- és fémiparáról ismert Leiria régió és Marinha Grande. Castro Almedia gazdasági miniszter szerint a Portugáliában a múlt héten pusztító Kristin vihar utáni újjáépítés költségei a kormány előzetes becslései szerint meghaladják a 4 milliárd eurót (1520 milliárd forintot).

A héten újabb vihar csapott le az országra: a Leonardo okozta heves esőzések nyomán egy ember meghalt, egy másik pedig eltűnt, és Portugália-szerte áradásokat és földcsuszamlásokat jelentettek.

Csütörtökön a katasztrófavédelem folytatta az érintett területeken élők kitelepítését az elárasztott régiókból. A Lenoardo már a hetedik vihar, amely idén az Ibériai-félszigeten pusztít.

A vihar Marokkóban is legalább három ember életét követelte és a heves áradások nyomán 140 ezer embert kellett kitelepíteni lakhelyéről. A portugál meteorológiai ügynökség (IPMA) szerint január volt az ország második legcsapadékosabb hónapja 2000 óta.