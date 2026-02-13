Katie Price körül forr a levegő – hatodik gyermekét várja?

A 47 éves Katie Price jelenleg Dubajban tölti nászútját új férjével, Lee Andrewszal, akivel egy zártkörű ceremónián házasodtak össze. A terhesség gyanúját egy különös Instagram-poszt indította el, amelyen egy mesterséges intelligenciával generált kép látható: egy férfi csókol meg egy várandós női hasat. A képaláírás – „A jó dolgok azokhoz jönnek, akik vártak” – és a terhes emoji sokak szerint egyértelmű utalás a babavárásra. Katie Price korábban többször beszélt arról, hogy nem zárja ki a hatodik gyermek érkezését, sőt IVF-kezelésről is nyíltan vallott – tájékoztat a Daily Star.

Katie Price korábban is beszélt arról, hogy szeretne még gyermeket

Fotó: JAMES WARREN / NurPhoto

Hatodik gyermeket várja Katie Price?

Jelenleg nincs hivatalos megerősítés arról, hogy Katie Price valóban terhes lenne. A találgatásokat kizárólag Lee Andrews sejtelmes Instagram-posztjai indították el. Ugyanakkor a sztár korábban többször kijelentette, hogy szeretne még gyermeket, ezért a rajongók nem tartják elképzelhetetlennek, hogy a hatodik gyermek gondolata ismét aktuális.

Mit jelent Lee Andrews rejtélyes Instagram-posztja?

Lee Andrews két alkalommal is olyan képet osztott meg, amely egyértelműen a terhesség témájára utal. Az egyik AI-kép egy várandós női alakot ábrázol, a másikon egy férfi csókolja meg egy kismama hasát. A dalválasztás – Connie Francis Pretty Little Baby című száma – tovább erősítette a babavárásról szóló pletykákat. Bár konkrét bejelentés nem történt, a posztok időzítése és hangulata tudatos figyelemfelkeltésre utalhat.

Mit lehet tudni Katie Price új férjéről, Lee Andrewsról?

Lee Andrews dubaji üzletember, akivel Katie Price villámgyorsan házasodott össze. Kapcsolatuk rövid idő alatt komoly fordulatot vett, ami többekben aggodalmat is keltett a sztár környezetében. A brit sajtó korábban arról is beszámolt, hogy Andrews az elmúlt évben rövid időt töltött egy dubaji börtönben. A pár jelenleg Dubajban élvezi a napsütést, és felmerült annak lehetősége is, hogy hosszabb távon a Közel-Keleten telepednének le.

