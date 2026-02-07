Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

2027. február 7-én éjjel Lengyelország vadászgépeket állított fel az oroszok Nyugat-Ukrajna elleni támadása után. A katonai készültség megerősítését a lengyel hatóságok megelőző, biztonsági intézkedésként indokolták.

Katonai készültség Lengyelországban – A képen egy orosz MIG-31-es vadászgép látható, amely a Balti-tenger felett repül, miután megsértette az észt légteret, 2025 őszén

Fotó: Forsvarsmakten / AFP

Vadászgépek Lengyelországban, az ukrán határ közelében

A nyugat-ukrajnai orosz bombázás után Lengyelország döntött a katonai készültség fokozásáról. A vadászgépek bevetését megelőző lépésként értékelték, összhangban a NATO-országok biztonsági gyakorlatával.

A lengyel hatóságok ideiglenesen felfüggesztették a polgári forgalmat a Rzeszów és Lublin városok repülőterein. Mindkét létesítmény az ukrán határ közelében található.

Orosz támadás Ukrajnában az energetikai infrastruktúra ellen

Február 7-én éjjel több nyugat-ukrajnai régió került orosz ágyúzás alá. A támadások érintették Hmelnickij, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivszk, Vinnica és Lviv térségét.

Denisz Smihal ukrán miniszterelnök szerint az orosz támadás fő célpontja az energetikai infrastruktúra volt. Az Ivano-Frankivszki régióban a Bursztyinszki Hőerőmű, a Lvivi régióban pedig a Dobrotvirszki Hőerőmű sérült.

Az elektromos hálózat stabilizálása érdekében az Ukrenergo sürgősség segítséget kért Lengyelországtól. A lépés közvetlen kapcsolatban áll az orosz-ukrán háború során kialakult helyzettel – számolt be a Meduza.io.

Nem először rendeltek el katonai készültséget Lengyelországban

Ez már a második alkalom volt az elmúlt héten, hogy Lengyelország vadászgépeket riasztott orosz támadások miatt. Legutóbb február 3-án történt hasonló intézkedés, azt megelőzően pedig 2025 decemberében.

Lengyelország háborúra készülhet

2025 szeptemberében Lengyelország légterét több feltételezett orosz drón is megsértette. A lengyel miniszterelnök megerősítette: katonai művelet zajlik az országban. Most a szemtanúk lengyel csapatok aktivitásáról számoltak be. Többen páncélos járművek konvojával is találkoztak.