Elindultak a NATO vadászgépek, hatalmas baj történhet

2027. február 7-én éjjel Lengyelország vadászgépeket állított fel az oroszok Nyugat-Ukrajna elleni támadása után. A katonai készültség megerősítését a lengyel hatóságok megelőző, biztonsági intézkedésként indokolták.
Vadászgépek Lengyelországban, az ukrán határ közelében
A nyugat-ukrajnai orosz bombázás után Lengyelország döntött a katonai készültség fokozásáról. A vadászgépek bevetését megelőző lépésként értékelték, összhangban a NATO-országok biztonsági gyakorlatával.
A lengyel hatóságok ideiglenesen felfüggesztették a polgári forgalmat a Rzeszów és Lublin városok repülőterein. Mindkét létesítmény az ukrán határ közelében található.
Orosz támadás Ukrajnában az energetikai infrastruktúra ellen
Február 7-én éjjel több nyugat-ukrajnai régió került orosz ágyúzás alá. A támadások érintették Hmelnickij, Rivne, Ternopil, Ivano-Frankivszk, Vinnica és Lviv térségét.
Denisz Smihal ukrán miniszterelnök szerint az orosz támadás fő célpontja az energetikai infrastruktúra volt. Az Ivano-Frankivszki régióban a Bursztyinszki Hőerőmű, a Lvivi régióban pedig a Dobrotvirszki Hőerőmű sérült.
Az elektromos hálózat stabilizálása érdekében az Ukrenergo sürgősség segítséget kért Lengyelországtól. A lépés közvetlen kapcsolatban áll az orosz-ukrán háború során kialakult helyzettel – számolt be a Meduza.io.
Nem először rendeltek el katonai készültséget Lengyelországban
Ez már a második alkalom volt az elmúlt héten, hogy Lengyelország vadászgépeket riasztott orosz támadások miatt. Legutóbb február 3-án történt hasonló intézkedés, azt megelőzően pedig 2025 decemberében.
Lengyelország háborúra készülhet
2025 szeptemberében Lengyelország légterét több feltételezett orosz drón is megsértette. A lengyel miniszterelnök megerősítette: katonai művelet zajlik az országban. Most a szemtanúk lengyel csapatok aktivitásáról számoltak be. Többen páncélos járművek konvojával is találkoztak.