Katy Perry milliárdos luxusba csöppent – Trudeau villája mindenkit sokkolt

Katy Perry új fejezetet nyitott magánéletében: az énekesnő ezúttal nem egy koncertszínpadon, hanem egy montreali luxusvillában tűnt fel. Párja, Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök egy 3,1 millió dolláros ingatlannal alapozza meg közös jövőjüket – írja a Daily Mail.

Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata egyre komolyabb – Fotó: SERGEI GAPON / AFP

Katy Perry már be is költözhet? Trudeau megmutatta a 3,1 milliós montreali villát

Katy Perry a napokban Montreal előkelő Outremont negyedében járt, ahol Justin Trudeau frissen vásárolt, közel százéves kővilláját nézte meg.

A hét hálószobás, öt fürdőszobás ingatlan a Mount Royal árnyékában fekszik, saját bálteremmel, irodával és kétszintes garázzsal.

A volt miniszterelnök január közepén vásárolta meg a villát 4,26 millió kanadai dollárért (kb. 1,13 milliárd forint), jelzáloghitellel finanszírozva az ügyletet. Az éves ingatlanadó megközelíti a 38 ezer kanadai dollárt (kb. 10 millió forint). A ház egy 13 672 négyzetlábas (mintegy 1270 négyzetméteres) telken áll, fémkerítéssel védve, fákkal körülvéve, és két utcáról is megközelíthető.

Trudeau 2025 márciusában, tíz év után távozott a miniszterelnöki posztról, és azóta előadóként tevékenykedik.

A pár kapcsolatát tavaly nyáron hozták először nyilvánosságra, majd ősszel hivatalosan is megerősítették. Montreal választása nem meglepő: Trudeau korábban a város Papineau körzetét képviselte a parlamentben, családja pedig régóta kötődik a kanadai nagyvároshoz.

Katy Perry új szerepben: politikai csúcsra érkezett kézen fogva Trudeau-val

Meglepő jelenet fogadta a fotósokat a svájci Davosban a Világgazdasági Fórum nyitónapján. Katy Perry is megjelent az eseményen, méghozzá nem egyedül: a popvilág ikonja kézen fogva érkezett Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnökkel.

Katy Perry milliókat követel egy haldokló idős férfitól

Egy több éve tartó ingatlanügy ismét a bíróság elé került, miután új fejlemények láttak napvilágot. Katy Perry és a 85 éves férfi között zajló per most jelentős pénzügyi követelésekkel folytatódik.