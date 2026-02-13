Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon kínos részletek derültek ki Magyar Péter drogos bulijáról

Hűha!

A kis huncut: lelepleződött Zelenszkij perverz fantáziája – erről álmodozik

katy perry

Katy Perry milliárdos luxusba csöppent – Trudeau villája mindenkit sokkolt

48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy előkelő montreali negyedben bukkant fel a világhírű énekesnő. Katy Perry párja, Justin Trudeau 3,1 millió dolláros villával alapozza meg közös jövőjüket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
katy perryjustin trudeauluxusvilla

Katy Perry új fejezetet nyitott magánéletében: az énekesnő ezúttal nem egy koncertszínpadon, hanem egy montreali luxusvillában tűnt fel. Párja, Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök egy 3,1 millió dolláros ingatlannal alapozza meg közös jövőjüket – írja a Daily Mail.

(COMBO) This combination of pictures created on December 07, 2025 shows, L/R, Canadian Prime Minister Justin Trudeau in Warsaw on January 28, 2025 and US singer Katy Perry in Beverly Hills, California, on March 2, 2025. It is not a teenage dream, it's Instagram official: pop star Katy Perry has posted a photograph on December 6, 2025, of herself cuddling with Justin Trudeau, Canada's former prime minister, as secure a confirmation as any that the celebrities are dating. (Photo by Sergei GAPON and Michael Tran / AFP)
Katy Perry és Justin Trudeau kapcsolata egyre komolyabb – Fotó: SERGEI GAPON / AFP

Katy Perry már be is költözhet? Trudeau megmutatta a 3,1 milliós montreali villát

Katy Perry a napokban Montreal előkelő Outremont negyedében járt, ahol Justin Trudeau frissen vásárolt, közel százéves kővilláját nézte meg.

 A hét hálószobás, öt fürdőszobás ingatlan a Mount Royal árnyékában fekszik, saját bálteremmel, irodával és kétszintes garázzsal.

A volt miniszterelnök január közepén vásárolta meg a villát 4,26 millió kanadai dollárért (kb. 1,13 milliárd forint), jelzáloghitellel finanszírozva az ügyletet. Az éves ingatlanadó megközelíti a 38 ezer kanadai dollárt (kb. 10 millió forint). A ház egy 13 672 négyzetlábas (mintegy 1270 négyzetméteres) telken áll, fémkerítéssel védve, fákkal körülvéve, és két utcáról is megközelíthető.

Trudeau 2025 márciusában, tíz év után távozott a miniszterelnöki posztról, és azóta előadóként tevékenykedik. 

A pár kapcsolatát tavaly nyáron hozták először nyilvánosságra, majd ősszel hivatalosan is megerősítették. Montreal választása nem meglepő: Trudeau korábban a város Papineau körzetét képviselte a parlamentben, családja pedig régóta kötődik a kanadai nagyvároshoz.

Katy Perry új szerepben: politikai csúcsra érkezett kézen fogva Trudeau-val

Meglepő jelenet fogadta a fotósokat a svájci Davosban a Világgazdasági Fórum nyitónapján. Katy Perry is megjelent az eseményen, méghozzá nem egyedül: a popvilág ikonja kézen fogva érkezett Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnökkel.

Katy Perry milliókat követel egy haldokló idős férfitól

Egy több éve tartó ingatlanügy ismét a bíróság elé került, miután új fejlemények láttak napvilágot. Katy Perry és a 85 éves férfi között zajló per most jelentős pénzügyi követelésekkel folytatódik.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!