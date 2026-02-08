Meglepő felfedezés: ezt teszi a kávé a testével

A kávé hatása az emésztésre régóta foglalkoztatja az orvosokat és a táplálkozási szakembereket is. A koffein serkentheti a bélmozgást, ugyanakkor érzékenyebb emésztőrendszer esetén panaszokat is kiválthat. Nem mindegy az sem, mikor és milyen formában fogyasztjuk – például koffeines vagy koffeinmentes kávé kerül-e a csészébe - írja a The Guardian.

A kávé fogyasztása sokaknál serkenti az emésztést - Fotó: Shutterstock

Segíti az emésztést a kávé?

Sok embernél a kávé valóban élénkíti az emésztést, elsősorban a koffein hatásának köszönhetően. A koffein serkenti a bélizmok összehúzódását, ami felgyorsíthatja a táplálék továbbhaladását az emésztőrendszerben. Ez különösen azok számára lehet előnyös, akiknél lassabb a bélműködés, vagy időnként székrekedéssel küzdenek.

Emellett a kávé fokozza az emésztőnedvek – például a gyomorsav és az epe – termelődését is, ami segíthet a nehezebb, zsírosabb ételek lebontásában. Nem véletlen, hogy sokan ösztönösen egy csésze kávé után érzik úgy, hogy beindul az emésztésük.

Jó-e kávét inni étkezés után?

Egy kiadós étkezést követően a kávé egyeseknél valóban megkönnyítheti az emésztést, különösen akkor, ha nincs gyomorérzékenységük. Ilyenkor a koffein serkentő hatása segíthet csökkenteni a teltségérzetet, és gyorsabb emésztést eredményezhet. Ugyanakkor nem mindenkinek ideális választás.

Az arra érzékenyeknél a kávé fokozhatja a gyomorsavtermelést, ami gyomorégést, savas refluxot vagy hasi diszkomfortot okozhat.

Éppen ezért fontos, hogy mindenki a saját tapasztalatai alapján döntse el, hogy étkezés után jól esik-e a kávé, vagy inkább kerülni érdemes.

Hasmenést okozhat a kávé?

Bizonyos esetekben a kávé hasmenést is kiválthat. Ennek oka, hogy a koffein és részben a kávé egyéb bioaktív vegyületei túlságosan felgyorsíthatják a bélmozgást. Érzékeny emésztőrendszer, illetve irritábilis bél szindróma esetén ez különösen gyakori probléma lehet. Ilyenkor a szervezetnek nincs elegendő ideje a folyadék felszívására, ami lazább széklethez vezethet.

Érdekesség, hogy egyeseknél már kis mennyiségű kávé is kiváltja ezt a hatást, míg mások gond nélkül fogyasztják naponta többször is.

Mikor érdemes kávét inni emésztés szempontjából?

Az emésztés támogatása szempontjából a délelőtti órák számítanak a legideálisabbnak. Ilyenkor a kávé serkentő hatása összhangban van a szervezet természetes bioritmusával, és kevésbé befolyásolja az éjszakai pihenést.

Egészséges a napi kávéfogyasztás?

Mértékkel fogyasztva a kávé beilleszthető egy egészséges életmódba. Kutatások szerint a rendszeres, de nem túlzott kávéfogyasztás hozzájárulhat a bélflóra sokszínűségéhez, és támogathatja a jótékony baktériumok működését.

A probléma általában a túlzott mennyiséggel kezdődik. A napi több csésze koffeines kávé alvászavarokat, idegességet, gyomorpanaszokat és emésztési problémákat okozhat. Az egyensúly tehát kulcsfontosságú: a kávé lehet hasznos, de csak akkor, ha a szervezet tűrőképességéhez igazítjuk.

