Utazási trükk: meghökkentő, mire használhatjuk a hotelszobában lévő kávéfőzőt

A felvételen az influenszer azt javasolta, hogy a ruhadarabot a kávéfilter tartójába kell helyezni, majd lefőzni egy „kávét”, így a forró víz átfolyik rajta – számolt be a Fox News. „Lehajtod, megnyomod a gombot, és a forró víz átjárja” – magyarázta a kávéfőzős mosásról a videóban.

Az ember nem is gondolná, mi mindenre jó egy kávéfőző

Fotó: Unsplash

Sokak szerint undorító, ha erre használják a kávéfőzőt

A klip villámgyorsan elterjedt, és kommentcunamit indított el. Sok felhasználó undorítónak és felelőtlennek nevezte az ötletet, különösen azért, mert a hotelszobákban lévő kávéfőzőket több vendég is használja. Többen azt írták: ezek után biztosan nem készítenek többé kávét a szobában található géppel.

A botrány nyomán Woodcox újabb bejegyzésben reagált a kritikákra, azt állítva, hogy ő maga valójában soha nem mosta így az alsóneműjét, csupán évekkel korábban hallott a „trükkről” egy légiutas-kísérő ismerősétől.

Hangsúlyozta: ő egyébként sem használja a hotelszobai kávéfőzőket higiéniai aggályok miatt.

Ennek ellenére az eredeti videó tovább terjed a közösségi médiában, és sokak szerint már maga az ötlet is elfogadhatatlan. A felvételben ráadásul lépésről lépésre bemutatta a módszert, sőt azt is javasolta, hogy a ruhadarabot hajszárítóval lehet megszárítani.

