Sci-fi vagy valóság: kémgalamb válthatja a drónokat?

Egy orosz start-up szerint az élő állatok természetes mozgása és nagy hatótávolsága komoly stratégiai előnyt jelenthet. A projekt egyszerre meghökkentő és futurisztikus, a kémgalamb program pedig jól illeszkedik abba a törekvésbe, hogy Oroszország új, szokatlan technológiai megoldásokkal kísérletezik – írja a Daily Star.

A kémgalambok több száz kilométert képesek megtenni.

Fotó: Unsplash

Kémgalamb az orosz technológiai fölény szolgálatában

A PJN–1 fedőnevű fejlesztést a Neiry Group nevű cég viszi, amely galambok agyába ültetett chipekkel és hátizsákszerű kamerarendszerrel kísérletezik. A vállalat szerint az idegi interfész csak finoman stimulálja az agyat, így a madár alapvetően természetesen viselkedik, de irányba terelhető. A rendszerhez napelemekkel ellátott vezérlő és kamera tartozik, amely a közterületi megfigyeléshez hasonló felvételeket készít. A cég állítása szerint az azonosítható részleteket a készülék már helyben kiszűri, hogy megfeleljen az adatvédelmi szabályoknak.

Előnyként említik, hogy

a madarak akár 400 kilométert is megtehetnek megállás nélkül, szemben a gyakran töltésre szoruló drónokkal.

A Neiry szerint a technológia alkalmas lehet infrastruktúra-ellenőrzésre, keresésre-mentésre és környezeti megfigyelésre is. A projektet információk szerint akár 10 millió fontnyi állami forrás is segíti, ami jól mutatja, mennyire komolyan veszi a Kreml ezt a nem mindennapi irányt.

Nem csak galambokat vetnének be

Korábbi források szerint a Neiry bevonja a moszkvai Műszaki Egyetem mesterséges intelligencia intézetét is, valamint arról is említést tesz, hogy a projekt nem csak galambokra korlátozódna: tervek szerint hollók, sirályok és albatroszok is bevonhatók lennének különböző feladatokra.