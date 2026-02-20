Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – kiugrott tiszás buktatta le Magyar Péterék választási tervét

Ezt látnia kell!

Szívszorító: megtörten nyilatkozott a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja

kémrepülőgép

Kémrepülőgép és bombázók jelentek meg az alaszkai övezetben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amerikai vadászgépek szálltak fel, miután orosz katonai repülőgépeket észleltek Alaszka közelében. A térségben egy kémrepülőgép is megjelent bombázók és vadászgépek kíséretében az alaszkai légvédelmi azonosítási övezetben (ADIZ), de a hatóságok szerint nem történt légtérsértés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kémrepülőgépalaszkaorosz légierő

Az Egyesült Államok csütörtökön több vadászgépet indított, miután egy orosz kémrepülőgép és több harci repülőgép jelent meg az alaszkai ADIZ-ben. A CBS News információi szerint az orosz gépek nem léptek be az amerikai vagy kanadai légtérbe.

kémrepülőgép
Több katonai repülőgép kíséretében repült a kémrepülőgép az alaszkai övezetben - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Kémrepülőgép miatt riasztotta gépeit a NORAD

A NORAD (North American Aerospace Defense Command) tájékoztatása szerint két Tu–95-ös stratégiai bombázót, két Szu–35-ös vadászgépet és egy A–50-es légtérellenőrző repülőgépet észleltek. Az A–50-es típust gyakran kémrepülőgépként említik, mivel nagy hatótávolságú radarberendezéssel figyeli a légi mozgásokat. Az amerikai hadsereg két F–16-os és két F–35-ös vadászgépet küldött a térségbe, amelyeket négy légi utántöltő repülőgép támogatott. Az amerikai gépek addig kísérték az orosz repülőgépeket, amíg azok el nem hagyták az övezetet.

A hatóságok hangsúlyozták: az eset nem jelentett közvetlen fenyegetést, mivel az orosz repülőgépek nem léptek be az Egyesült Államok vagy Kanada szuverén légterébe.

Az alaszkai ADIZ egy olyan, nemzetközi légtérben kijelölt övezet, ahol a nemzetbiztonság érdekében minden repülőgépet azonosítani kell. Ez az övezet nem azonos az amerikai légtérrel, hanem annak külső, ellenőrzött zónája.

Az elmúlt években több hasonló eset is történt. 2025 szeptemberében amerikai vadászgépek orosz bombázókat és vadászgépeket kísértek ugyanebben az övezetben. 2024-ben egy orosz felderítő repülőgépet egy héten belül négyszer azonosítottak. Ugyanabban az évben először fordult elő, hogy orosz és kínai bombázók közösen jelentek meg az alaszkai övezetben.

Orosz kémrepülő a NATO-határon – riasztották az F–35-ösöket, perceken múlt az újabb háború

Két NATO F-35-ös repülőgép riasztást kapott, miután egy orosz kémrepülőgép közelítette meg Norvégia légterét. A kémrepülőgép jelenléte újabb aggodalmat keltett a nemzetközi feszültségek miatt, és ismét ráirányította a figyelmet a NATO gyorsreagálású légvédelmi egységeire.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!