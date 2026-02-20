Kémrepülőgép és bombázók jelentek meg az alaszkai övezetben

Az Egyesült Államok csütörtökön több vadászgépet indított, miután egy orosz kémrepülőgép és több harci repülőgép jelent meg az alaszkai ADIZ-ben. A CBS News információi szerint az orosz gépek nem léptek be az amerikai vagy kanadai légtérbe.

Több katonai repülőgép kíséretében repült a kémrepülőgép az alaszkai övezetben - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Kémrepülőgép miatt riasztotta gépeit a NORAD

A NORAD (North American Aerospace Defense Command) tájékoztatása szerint két Tu–95-ös stratégiai bombázót, két Szu–35-ös vadászgépet és egy A–50-es légtérellenőrző repülőgépet észleltek. Az A–50-es típust gyakran kémrepülőgépként említik, mivel nagy hatótávolságú radarberendezéssel figyeli a légi mozgásokat. Az amerikai hadsereg két F–16-os és két F–35-ös vadászgépet küldött a térségbe, amelyeket négy légi utántöltő repülőgép támogatott. Az amerikai gépek addig kísérték az orosz repülőgépeket, amíg azok el nem hagyták az övezetet.

A hatóságok hangsúlyozták: az eset nem jelentett közvetlen fenyegetést, mivel az orosz repülőgépek nem léptek be az Egyesült Államok vagy Kanada szuverén légterébe.

Az elmúlt években több hasonló eset is történt. 2025 szeptemberében amerikai vadászgépek orosz bombázókat és vadászgépeket kísértek ugyanebben az övezetben. 2024-ben egy orosz felderítő repülőgépet egy héten belül négyszer azonosítottak. Ugyanabban az évben először fordult elő, hogy orosz és kínai bombázók közösen jelentek meg az alaszkai övezetben.

U.S. fighter jets were scrambled Thursday to intercept multiple Russian bombers, fighter jets and a spy plane that were spotted flying off the coast of Alaska, U.S. authorities said. https://t.co/qjuYF4On3I — CBS Sacramento (@CBSSacramento) February 20, 2026

