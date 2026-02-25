A gazellatestű Kendall Jennert Milánóban kapták lencsevégre

Kendall Jenner a milánói divathét alkalmából utazott Milánóba, ahol a következő napokban több rangos kifutón is feltűnhet. A 2026–2027-es őszi/téli szezon bemutatói kedden indultak, és március 2-ig tartanak, összesen 54 runway show-val. A modell korábban olyan divatházaknál vonult, mint a Prada bemutató, a Versace vagy a Dolce & Gabbana, így most is kiemelt figyelem övezi érkezését – tájékoztat a Daily Mail.

Kendall Jenner a Vanity Fair magazinnak az Oscar-díjak 97. átadási ünnepségét követő partiján

Fotó: AFP/Michael Tran / AFP/Michael Tran

Milyen szettben érkezett Kendall Jenner Milánóba?

Kendall Jenner Milánóban érkezésekor egy letisztult, hétköznapi, mégis elegáns összeállításban jelent meg. Szürke szoknyát és fekete pulóvert viselt, amely alól fehér felső kandikált ki. A szettet fekete balerinacipővel és napszemüveggel egészítette ki. A visszafogott darabok tökéletesen illeszkedtek a divathét előtti érkezés hangulatához.

Mely márkáknak dolgozott korábban Kendall Jenner?

Kendall Jenner pályafutása során több vezető divatház kifutóján is szerepelt. Rendszeresen dolgozott a Prada bemutató alkalmával, feltűnt a Versace show-ján, valamint zárta a Dolce & Gabbana egyik bemutatóját is. Ezek a márkák a milánói divathét meghatározó szereplői, így nem kizárt, hogy az idei szezonban is láthatjuk őt a kifutón.

Hány bemutató lesz a milánói divathéten 2026-ban?

A milánói divathét 2026–2027-es őszi/téli szezonja összesen 54 kifutóbemutatót vonultat fel. A rangos esemény kedden kezdődött, és március 2-ig tart, így a következő napokban a divatvilág szeme Milánóra szegeződik.

