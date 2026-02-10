Ausztrál rémálom: lyukat rúgott a férfi fenekébe a feldühödött kenguru

A sokkoló kengurutámadás Victoria állam északkeleti részén, a Yea közelében történt. Col és egyik barátja éppen sört ittak a fészerben, amikor különös zajra lettek figyelmesek. Kiderült, hogy egy hatalmas kenguru megpróbálta a férfi hét éves kutyáját a közeli tóban megfojtani – közölte a Daily Mail.

A férfi súlyos sérüléseket szenvedett a kengurutámadás során

Fotó: Unsplash

A kengurutámadásnak a férfi barátja vetett véget

Col azonnal közbelépett, és egy bottal próbálta elkergetni az állatot, ezzel azonban feldühítette az erszényes emlőst, amely azonnal ellene fordult.

Úgy jött ki a vízből, mint egy rakéta, és lefejelt, majd szétvert

– mesélte a férfi a 3AW rádiónak. Elmondása szerint a kenguru többször is megütötte, majd egy „repülőrúgással” hátba rúgta, végül a földre került, ahol az állat tovább bántalmazta.

Rám ugrott, a kis kezeivel megragadta a fejem, és szétrúgott. Végig morgott

– idézte fel a sokkoló pillanatokat.

A támadás körülbelül 25 másodpercig tartott, de a férfi ennyi idő alatt is súlyos sérüléseket szenvedett: a kenguru átrúgta a hasát és a hátát, az ultrahangos vizsgálat szerint a rúgás három centiméter mélyen hatolt be a testébe. Col arról is beszámolt, hogy „lyuk keletkezett a fenekén”.

Az ámokfutás csak akkor ért véget, amikor Col barátja egy lapáttal fejbe ütötte a kengurut, amely ezután visszamenekült a tó irányába, és azóta is szabadon van.

A férfit hat órán át kezelték a kórházban. Bár súlyosan megsérült, elképesztő módon humorral próbálta feldolgozni a történteket.

Kicsit szégyellem, hogy elvert egy kenguru, de leginkább az bosszant, hogy tönkretette az új ingemet.

– mondta.

Szakértők szerint a hasonló támadások ritkák, de nem példa nélküliek. Alex Krstic, egy vad- és kártevő-irtással foglalkozó cég munkatársa elmondta, hogy a kenguruk vadállatok, amelyek rendkívül erősek és kifejezetten harciasak tudnak lenni, különösen, ha fenyegetve érzik magukat.

A helyi hatóságok figyelmeztették a környéken élőket: kerüljék el a vadállatokkal való közvetlen érintkezést, a támadó kengurut pedig egyelőre nem találták meg.

