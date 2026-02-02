Egy friss felvételből derülhet ki, hogy ki lőtte le John F. Kennedyt

A Kennedy merénylet több mint hatvan év után sem lezárt fejezet, hanem egy olyan történet, amely újra és újra visszatér a kollektív emlékezetbe. John Fitzgerald Kennedy meggyilkolása körüli kérdések azóta sem csillapodtak, a különböző összeesküvés-elmélet-ek újra és újra felszínre kerülnek. Most egy olyan felvétel kerülhet elő, amely évtizedekig eltűnt a nyilvántartásokból. Ha valóban nyilvánosságra kerül, új információkkal szolgálhat arról, mi történt valójában azon a végzetes napon.
Hogy történt a Kennedy merénylet?
A merénylet helyszíne Dallas városa volt, ahol az elnöki konvoj haladt. Az eseményekről több felvétel is készült, ám az egyik legkülönlegesebb Orville Nix 8 milliméteres filmje. Ez a felvétel nem közvetlenül az elnöki limuzint mutatta, hanem a hírhedt füves dombot, amely az évtizedek során a Kennedy merénylet egyik legvitatottabb pontjává vált.
Most egy amerikai szövetségi bíró döntése nyomán újraindulhat a jogi eljárás, amelynek célja a film sorsának tisztázása. Orville Nix unokája szerint a felvétel kulcsfontosságú bizonyíték lehet, és akár 900 millió dollárt is érhet.
Az ügyvédek arra hivatkoznak, hogy a mai, 2026-ban elérhető optikai és mesterségesintelligencia-alapú technológiák olyan részleteket is láthatóvá tehetnek, amelyek az 1970-es években még értelmezhetetlenek voltak.
Miért vált kulcsfontosságúvá az eltűnt film az amerikai elnök elleni merényletről?
A felvételt 1978-ban elemzésre adták át, majd szövetségi kezelésbe került, később azonban nyoma veszett. A jogi eljárás most azért indulhat újra, mert a egyesek szerint a film bizonyíthatja:
a merénylet az amerikai elnök ellen nem feltétlenül egyetlen elkövető műve volt.
Ez közvetlenül kérdőjelezi meg azt az álláspontot, amely szerint Lee Harvey Oswald egyedül cselekedett.
Mit változtathat meg az eltűnt felvétel a Kennedy merénylet megítélésében?
A szakértők szerint a modern technológia olyan részleteket is láthatóvá tehet, amelyek korábban elvesztek a szemcsés képkockákon. A Kennedy merénylet újraértékelése nemcsak történelmi, hanem politikai és társadalmi következményekkel is járhat. Egyetlen, eddig elzárt felvétel elegendő lehet ahhoz, hogy a John Fitzgerald Kennedy meggyilkolása körüli vita új lendületet kapjon – olvasható a New York Post cikkében.
Nyilvánosságra hozzák a Kennedy-gyilkosság eddig nem látott aktáinak 80 ezer oldalát
A John F. Kennedy elnök meggyilkolásával kapcsolatos, korábban nem látott akták 80 000 oldala került nyilvánosságra, miután Donald Trump amerikai elnök egy nappal korábban megtette a régóta várt bejelentést. Az újonnan elérhető 1123 db dokumentum - az elnök kérésére - szerkesztés nélkül olvasható.
Íme, az eddig titkos Kennedy-akta magyar vonatkozása
A nyilvánosságra hozatal érdekes következményeként a dokumentumok között magyar vonatkozású iratok is szerepelnek. Az egyik egy 1964. december 12-én született titkos FBI-akta arról, hogy az Európában tartózkodó nyomozók utána néztek néhány olyan gyanús alaknak, akik adott esetben veszélyt jelenthetnek az elnök személyére.