Egy friss felvételből derülhet ki, hogy ki lőtte le John F. Kennedyt

A Kennedy merénylet több mint hatvan év után sem lezárt fejezet, hanem egy olyan történet, amely újra és újra visszatér a kollektív emlékezetbe. John Fitzgerald Kennedy meggyilkolása körüli kérdések azóta sem csillapodtak, a különböző összeesküvés-elmélet-ek újra és újra felszínre kerülnek. Most egy olyan felvétel kerülhet elő, amely évtizedekig eltűnt a nyilvántartásokból. Ha valóban nyilvánosságra kerül, új információkkal szolgálhat arról, mi történt valójában azon a végzetes napon.

John F. Kennedy amerikai elnök Dallasban, a merénylet napján Fotó: Bridgeman Images via AFP

Hogy történt a Kennedy merénylet?

A merénylet helyszíne Dallas városa volt, ahol az elnöki konvoj haladt. Az eseményekről több felvétel is készült, ám az egyik legkülönlegesebb Orville Nix 8 milliméteres filmje. Ez a felvétel nem közvetlenül az elnöki limuzint mutatta, hanem a hírhedt füves dombot, amely az évtizedek során a Kennedy merénylet egyik legvitatottabb pontjává vált.

Most egy amerikai szövetségi bíró döntése nyomán újraindulhat a jogi eljárás, amelynek célja a film sorsának tisztázása. Orville Nix unokája szerint a felvétel kulcsfontosságú bizonyíték lehet, és akár 900 millió dollárt is érhet.

Az ügyvédek arra hivatkoznak, hogy a mai, 2026-ban elérhető optikai és mesterségesintelligencia-alapú technológiák olyan részleteket is láthatóvá tehetnek, amelyek az 1970-es években még értelmezhetetlenek voltak.

Fotó: By Walt Cisco, Dallas Morning News - https://www.outkick.com/culture/aaron-rodgers-jfk-assassination-conspiracy-theory (Getty: https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/president-john-f-kennedy-first-lady-jacqueline-kennedy-news-photo/517330536), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=162046106

Miért vált kulcsfontosságúvá az eltűnt film az amerikai elnök elleni merényletről?

A felvételt 1978-ban elemzésre adták át, majd szövetségi kezelésbe került, később azonban nyoma veszett. A jogi eljárás most azért indulhat újra, mert a egyesek szerint a film bizonyíthatja:

a merénylet az amerikai elnök ellen nem feltétlenül egyetlen elkövető műve volt.

Ez közvetlenül kérdőjelezi meg azt az álláspontot, amely szerint Lee Harvey Oswald egyedül cselekedett.

Fotó: - / John F. Kennedy Library Foundation

Mit változtathat meg az eltűnt felvétel a Kennedy merénylet megítélésében?

A szakértők szerint a modern technológia olyan részleteket is láthatóvá tehet, amelyek korábban elvesztek a szemcsés képkockákon. A Kennedy merénylet újraértékelése nemcsak történelmi, hanem politikai és társadalmi következményekkel is járhat. Egyetlen, eddig elzárt felvétel elegendő lehet ahhoz, hogy a John Fitzgerald Kennedy meggyilkolása körüli vita új lendületet kapjon – olvasható a New York Post cikkében.