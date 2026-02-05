Szexuális zaklatás miatt történt kényszerleszállás egy transzatlanti járaton

Hírlevél
Súlyos incidens történt egy repülőút során. Kényszerleszállást hajtott végre egy Bostonba tartó transzatlanti repülőjárat, miután a fedélzeten egy fiatalkorú utast szexuális zaklatás ért – közölték az ír hatóságok.
A kényszerleszállás 2023. november 15-én történt. Az Aer Lingus által üzemeltetett járat mintegy egy órával az indulás után fordult vissza Írországba. A döntést azután hozta meg a járat kapitánya, hogy a légiutas-kísérők értesítették: egy 16 éves lány panaszt tett egy mellette ülő férfi viselkedése miatt – számolt be az Irish Star

Kényszerleszállást hajtott végre egy ehhez hasonló Aer Lingus által üzemeltetett járat - This photo, taken on August 25, 2025, shows an Aer Lingus plane landing at Nantes Atlantique Airport in western France. (Photo by Ronan Houssin/NurPhoto) (Photo by Ronan Houssin / NurPhoto via AFP)
Kényszerleszállást hajtott végre egy ehhez hasonló Aer Lingus által üzemeltetett járat 
Fotó: RONAN HOUSSIN / NurPhoto / AFP

Kényszerleszállás szexuális zaklatás miatt

A rendőrségi tájékoztatás szerint a lány jelezte a személyzetnek, hogy a férfi a repülés során illetlen módon megérintette. A bejelentést követően a kapitány a repülés megszakítása és a shannoni repülőtérre történő visszatérés mellett döntött.

Az ügy a bíróság elé került, ahol a vádlott, egy 58 éves, Galway megyében élő férfi két rendbeli szexuális zaklatás vádjában bűnösnek vallotta magát. 

A vádirat szerint a férfi a repülés során több alkalommal zaklatta a fiatalkorú utast.

A bíróság pártfogói jelentés elkészítését rendelte el az ítélethirdetés előtt, valamint áldozati hatásvizsgálati nyilatkozat beszerzését is elrendelte. A hatóságok közlése szerint a vádlott korábban büntetlen előéletű volt.

A rendőrség arról is beszámolt, hogy a kényszerleszállás jelentős anyagi költséggel járt: a járat visszafordítása több mint 28 ezer eurós kiadást okozott a légitársaságnak.

A sértett – aki az eset idején 16 éves volt, jelenleg már nagykorú – az Egyesült Államokban tanul. A további eljárás során tanúvallomását szükség esetén videókapcsolaton keresztül teszi meg.

Az ítélethirdetés időpontját a bíróság későbbre tűzte ki.

