Szexuális zaklatás miatt történt kényszerleszállás egy transzatlanti járaton

A kényszerleszállás 2023. november 15-én történt. Az Aer Lingus által üzemeltetett járat mintegy egy órával az indulás után fordult vissza Írországba. A döntést azután hozta meg a járat kapitánya, hogy a légiutas-kísérők értesítették: egy 16 éves lány panaszt tett egy mellette ülő férfi viselkedése miatt – számolt be az Irish Star.

Kényszerleszállást hajtott végre egy ehhez hasonló Aer Lingus által üzemeltetett járat

Fotó: RONAN HOUSSIN / NurPhoto / AFP

Kényszerleszállás szexuális zaklatás miatt

A rendőrségi tájékoztatás szerint a lány jelezte a személyzetnek, hogy a férfi a repülés során illetlen módon megérintette. A bejelentést követően a kapitány a repülés megszakítása és a shannoni repülőtérre történő visszatérés mellett döntött.

Az ügy a bíróság elé került, ahol a vádlott, egy 58 éves, Galway megyében élő férfi két rendbeli szexuális zaklatás vádjában bűnösnek vallotta magát.

A vádirat szerint a férfi a repülés során több alkalommal zaklatta a fiatalkorú utast.

A bíróság pártfogói jelentés elkészítését rendelte el az ítélethirdetés előtt, valamint áldozati hatásvizsgálati nyilatkozat beszerzését is elrendelte. A hatóságok közlése szerint a vádlott korábban büntetlen előéletű volt.

A rendőrség arról is beszámolt, hogy a kényszerleszállás jelentős anyagi költséggel járt: a járat visszafordítása több mint 28 ezer eurós kiadást okozott a légitársaságnak.

A sértett – aki az eset idején 16 éves volt, jelenleg már nagykorú – az Egyesült Államokban tanul. A további eljárás során tanúvallomását szükség esetén videókapcsolaton keresztül teszi meg.

Az ítélethirdetés időpontját a bíróság későbbre tűzte ki.

