Késelés éjfél előtt, csak a szerencsén múlt a 20 éves fiú élete

A késelés az észak-rajna–vesztfáliai Grefrath településen történt, egy jégsportközpont melletti parkolóban. A közelben több száz ember ünnepelt egy sátorban a női farsang alkalmából, amikor nem sokkal éjfél előtt kitört a balhé – írj a Focus.

A késelés ismét ráirányította a figyelmet a fiatalok közötti erőszak veszélyeire.

Késelés a vita után, emberölési kísérlet miatt felelhet a 16 éves fiú

A jelenlegi nyomozati adatok szerint a 20 éves férfi szóváltásba keveredett egy háromfős társasággal, amelynek tagja volt egy 16 éves afgán nemzetiségű fiú is. A vita rövid idő alatt elfajult.

Szemtanúk szerint a fiatal előkapott egy kést, majd megszúrta a férfit. A támadó és egyik társa elmenekült a helyszínről, míg a harmadik személyt a rendőrök azonnal elfogták.

A 16 éves gyanúsítottat rövid időn belül elfogták a hatóságok. Társát másnap reggel egy rendőrőrsön jelentkezve vették őrizetbe. A fiatalkorú ellen emberölési kísérlet miatt kérik az előzetes letartóztatást, míg a másik két érintettet később szabadon engedték.

Stabilizálódott az áldozat állapota

A 20 éves férfi állapota másnapra stabilizálódott, de továbbra is kórházi kezelés alatt áll. A gyilkossági csoport vezeti a nyomozást, a pontos indíték és a konfliktus háttere még nem tisztázott.

Az ügy ismét felveti a tömegrendezvények biztonságának kérdését, különösen olyan eseményeken, ahol több száz ember gyűlik össze egy helyen.

