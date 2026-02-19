Hírlevél
késelés

Késsel támadt osztálytársára egy 13 éves diák, a város összes iskolájában felfüggesztették a tanítást

Csütörtök reggel megrázó esemény történt az oroszországi Alekszandrovszk egyik iskolájában. Egy 13 éves diák rátámadt az osztálytársára, a késelés áldozatát súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Megrázó késelés történt csütörtökön egy oroszországi iskolában. Egy 13 éves iskolás késsel megtámadta osztálytársát az oroszországi Permi határterületen lévő Alekszandrovszk város egyik iskolájában csütörtökön – közölte az orosz Szövetségi Nyomozó Bizottság (SZK) sajtószolgálata.

kés, támadás, késelés
Késelés áldozata lett egy tanuló, osztálytársa támadta meg
Fotó: Illusztráció/Shutterstock 

Iskolai késelés Oroszországban: súlyos sérüléseket szenvedett az áldozat

Az ügyben eljárás indult egy kiskorú meggyilkolására irányuló merénylet, gondatlanság és a nem megfelelő biztonsági követelmények miatt. 

A nyomozás adatai szerint aznap reggel a 13 éves tanuló késsel többször megszúrta osztálytársát a testén és a nyakán. 

A támadót őrizetbe vették. Az áldozatot kórházba szállították, állapota stabil – derült ki a régió egészségügyi minisztériumának tájékoztatójából. A beszámoló szerint a fiatalt megműtik, majd mentőhelikopterrel a terület székhelyére, Permbe szállítják.

A támadás miatt Alekszandrovszk összes iskolájában február 24-ig felfüggesztették a tanítást – közölte a helyi oktatási tárca.

A terület összes oktatási intézményben megerősítették a biztonsági intézkedéseket.

