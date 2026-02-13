Most érkezett! – késsel támadt rendőrökre egy férfi Párizs szívében

A rendelkezésre álló információk szerint egy késsel felfegyverzett férfi megpróbált rátámadni a rendőrökre 2026. február 13-án pénteken Párizsban, az Arc de Triomphe alatt tartott ünnepség idején. Az esemény az ismeretlen katona sírjánál égő örökláng újragyújtásához kapcsolódó ceremónia közben történt.
Késelés Párizsban – rendőrre támadt a férfi
A késelés során egy rendőr rálőtt a támadóra, aki megsebesült. A hatóságok közlése szerint sem a helyszínen tartózkodó civilek, sem rendőrök nem sérültek meg.
A francia terrorellenes ügyészség vizsgálatot indított az ügy körülményeinek feltárására. A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az elkövető indítékáról vagy személyazonosságáról.
További tartalmak:
Itt az újabb Louvre-botrány – nagyszabású jegycsalásra derült fény
Kilenc embert vettek őrizetbe a francia hatóságok egy nagyszabású ügyben, amely a párizsi múzeum jegyértékesítését érinti. A Louvre jegycsalási ügyében a gyanúsítottak között a világhírű intézmény két alkalmazottja is szerepel.
Vér a vonaton: alvó utast késeltek arcon Párizs mellett
Újabb sokkoló erőszakos eset rázta meg a párizsi elővárosi közlekedést hétfő reggel, amikor egy vonaton minden előzmény nélkül támadtak meg egy alvó utast. A késelés a franciaországi Yvelines megyében, a Vésinet térségében történt, az elkövető pedig jelenleg is szökésben van.