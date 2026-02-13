Most érkezett! – késsel támadt rendőrökre egy férfi Párizs szívében

A rendelkezésre álló információk szerint egy késsel felfegyverzett férfi megpróbált rátámadni a rendőrökre 2026. február 13-án pénteken Párizsban, az Arc de Triomphe alatt tartott ünnepség idején. Az esemény az ismeretlen katona sírjánál égő örökláng újragyújtásához kapcsolódó ceremónia közben történt.

Késelés Párizsban: a rendőrök lelőtték a támadót

Fotó: News.Az / X / képkivágás

Késelés Párizsban – rendőrre támadt a férfi

A késelés során egy rendőr rálőtt a támadóra, aki megsebesült. A hatóságok közlése szerint sem a helyszínen tartózkodó civilek, sem rendőrök nem sérültek meg.

A francia terrorellenes ügyészség vizsgálatot indított az ügy körülményeinek feltárására. A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az elkövető indítékáról vagy személyazonosságáról.

