Brutális késes támadás volt Sydney-ben, egy ember meghalt

1 órája
Késsel támadt emberekre egy férfi egy utcai üzletsornál az ausztráliai Sydney nyugati külvárosában. A késelésben egy ember életét vesztette, ketten pedig súlyosan megsebesültek – közölte kedden a helyi rendőrség.
A mentőket délelőtt riasztották Merrylandsbe, miután a hatóságokhoz bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi több embert megkéselt egy forgalmas utca üzletsoránál, majd a helyszínről gyalog menekült – állt az új-dél-walesi rendőrség közleményében. 

késelés
Egy ember belehalt a késelésbe. A kép illusztráció. Fotó: SAEED KHAN / AFP

A késelés egy forgalmas bevásárlóutcán történt

 

A mentősök a helyszínen három súlyos sérültet láttak el, köztük egy harmincas éveiben járó férfit, akit nem tudtak megmenteni, és a helyszínen életét vesztette

– közölte Simon Glasser új-dél-walesi rendőrfőfelügyelő. A másik két áldozatot – egy 22 éves férfit és egy 47 éves nőt – súlyos sebesülésekkel szállították kórházba.

A támadót röviddel a támadás után őrizetbe vették, várhatóan még kedden bíróság elé állítják - tudatta a főfelügyelő. A gyanúsított korábban elkövetett kisebb bűncselekmények és mentális problémáiból adódó incidensek miatt szerepelt a rendőrség bűnügyi nyilvántartásban. Bár a rendőrség előtt még nem ismert a támadó indítéka, valószínűleg véletlenszerű, nem előre kitervelt támadásról volt szó – tette hozzá. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy késelés történt fényes nappal Pécsen: rendőrök és mentők lepték el a helyszínt.

 

