Brutális késes támadás volt Sydney-ben, egy ember meghalt

A mentőket délelőtt riasztották Merrylandsbe, miután a hatóságokhoz bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi több embert megkéselt egy forgalmas utca üzletsoránál, majd a helyszínről gyalog menekült – állt az új-dél-walesi rendőrség közleményében.
A késelés egy forgalmas bevásárlóutcán történt
A mentősök a helyszínen három súlyos sérültet láttak el, köztük egy harmincas éveiben járó férfit, akit nem tudtak megmenteni, és a helyszínen életét vesztette
– közölte Simon Glasser új-dél-walesi rendőrfőfelügyelő. A másik két áldozatot – egy 22 éves férfit és egy 47 éves nőt – súlyos sebesülésekkel szállították kórházba.
A támadót röviddel a támadás után őrizetbe vették, várhatóan még kedden bíróság elé állítják - tudatta a főfelügyelő. A gyanúsított korábban elkövetett kisebb bűncselekmények és mentális problémáiból adódó incidensek miatt szerepelt a rendőrség bűnügyi nyilvántartásban. Bár a rendőrség előtt még nem ismert a támadó indítéka, valószínűleg véletlenszerű, nem előre kitervelt támadásról volt szó – tette hozzá. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy késelés történt fényes nappal Pécsen: rendőrök és mentők lepték el a helyszínt.