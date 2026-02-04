Gyilkosság az egyetemen: 18 éves fiút vettek őrizetbe

A húszas éveiben járó férfi a helyszínen életveszélyes sérüléseket szenvedett, a kiérkező mentők és egy mentőhelikopter kórházba szállították, azonban röviddel később meghalt. A rendőrség egy 18 éves fiatalt vett őrizetbe gyilkosság gyanújával, aki jelenleg is rendőrségi felügyelet alatt áll a késes gyilkosság miatt – közölte a The Sun.
Utcai szóváltás előzte meg a késes gyilkosságot
Az intézmény rektora, Katie Normington megerősítette, hogy az áldozat az egyetem hallgatója volt. Közlése szerint az egyetem pszichológiai és lelki támogatást biztosít mindazoknak, akik szemtanúi voltak a tragédiának, valamint az áldozat hozzátartozóinak is.
A rendőrség tájékoztatása szerint a késelést megelőzően két férfi között alakult ki szóváltás az utcán, az egyikük azonban a rendőrök érkezése előtt elmenekült a helyszínről.
A nyomozók több térfigyelő kamera felvételeit vizsgálják, és tanúkat is kihallgatnak.
A környéket lezárták, több utat ideiglenesen lezártak, ami jelentős fennakadást okozott a város közlekedésében, egy közeli kórház megközelítése is nehézkessé vált. A rendőrség arra kéri az arra járókat, hogy amennyiben rendelkeznek mobiltelefonos vagy fedélzeti kamerás felvételekkel, jelentkezzenek a hatóságoknál.
Az egyetem közleménye szerint a következő napokban fokozott rendőri jelenlét lesz a campus környékén, hogy megnyugtassák a hallgatókat és az ott élőket.
