Késsel támadt rá gyermekére, az erkély volt a kislány egyetlen esélye

Rossz pszichés állapotban támadt rá késsel kislányára egy nő Németországban. A gyermek kiugrott az erkélyen, hogy mentse magát, a késes támadásban könnyebb sérüléseket szenvedett.
Megdöbbentő késes támadás történt szerda délután Bréma városában. Egy asszony késsel fenyegette meg 9 éves kislányát, aki az erkélyre menekült, majd kiugrott, hogy mentse magát – írja a Bild. 

Megdöbbentő késes támadás történt szerda délután Bréma városában.
Megdöbbentő késes támadás történt szerda délután Bréma városában. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Az egyik idősebb szomszéd sietett a kislány segítségére, aki elkapta az erkélyről leugorva, így a kislány könnyebb sérülésekkel megúszta az incidenst. 

A kiérkező rendőrök a lakásban letartóztatták az anyát, majd pszichés állapota miatt kórházba szállították. 

A gyermek sérüléseit ellátták, azóta az édesapja felügyelete alatt van.

