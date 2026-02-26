Késsel támadt rá gyermekére, az erkély volt a kislány egyetlen esélye

Megdöbbentő késes támadás történt szerda délután Bréma városában. Egy asszony késsel fenyegette meg 9 éves kislányát, aki az erkélyre menekült, majd kiugrott, hogy mentse magát – írja a Bild.

Megdöbbentő késes támadás történt szerda délután Bréma városában. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Az egyik idősebb szomszéd sietett a kislány segítségére, aki elkapta az erkélyről leugorva, így a kislány könnyebb sérülésekkel megúszta az incidenst.

A kiérkező rendőrök a lakásban letartóztatták az anyát, majd pszichés állapota miatt kórházba szállították.

A gyermek sérüléseit ellátták, azóta az édesapja felügyelete alatt van.

