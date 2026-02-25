Késes támadás történt Washington államban, többen meghaltak

Négy ember sebesült meg halálosan egy késes támadásban a Washington állambeli Tacomában, mielőtt egy helyszínre érkező seriffhelyettes lelőtte a gyanúsítottat – közölték kedden a helyi hatóságok.

Késes támadás történt Washingtonban - Illusztráció - Fotó: KEN CEDENO / AFP

Tragikus késes támadás Tacomában

A Pierce megyei seriff hivatalának közlése szerint kedden reggel 8 óra 40 perckor kapták a riasztást a Tacoma északnyugati részén fekvő Key-félsziget egy zsákutcájából, hogy egy 32 éves férfi megsértette a távolságtartási végzést. Megszerezték a végzés másolatát, de kiderült, hogy az érvénytelen, mert nem kézbesítették a férfinak, ezért a seriff helyettesei elindultak a helyszínre, hogy átadják neki. Útközben azonban már arról értesítették őket, hogy a férfi a ház előtt embereket késelt meg.

Pár perccel később a seriff első helyettese ért először a helyszínre, és lelőtte a gyanúsítottat.

A támadó a helyszínen életét vesztette – számolt be róla a Pierce megyei erőszakos bűncselekményekkel foglalkozó nyomozócsoport szóvivője.

A megkéselt áldozatok közül hárman a helyszínen életüket vesztették, egy személy pedig a kórházba szállítás közben halt meg.

