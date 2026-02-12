Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Megszólalt a Liverpool legendája – Szoboszlait ettől ki fogja rázni a hideg

keskeny derék

Saját bordáiból főzött levest az influenszer, majd meg is kóstolta

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló videóval robbant be a közösségi médiába egy kanadai influenszer. A keskeny derék eléréséért bordákat távolíttatott el, majd a műtét után saját csontjaiból főzött levest.
Link másolása
Vágólapra másolva!
keskeny derékinfluenszerborda

2026 februárjában a TikTokon vált vírusvideóvá, amelyben a kanadai influenszer, Adea Danielle megmutatta: a keskeny derék érdekében végzett bordaeltávolító műtét után félretett csontjaiból csontlevest készített. A 1,7 millió követővel rendelkező tartalomgyártó azt állította, hat hónapig fagyasztva tárolta a bordáit, mielőtt elkészítette volna a nagy port kavart ételt.

Eltávolíttatta a bordáit a keskeny derékért, majd megfőzte őket
Eltávolíttatta a bordáit a keskeny derékért, majd megfőzte őket
Fotó: @adee.ah / TikTok / képkivágás

Saját bordáiból főzött levest

A videóban Adea először egy műtét utáni fűzőben látható, majd elővesz egy zacskónyi apró csontot, és így fogalmaz: 

Készítsünk csontlevest a saját bordáimból.

 A több mint 16 millió megtekintést elérő felvételen órákig főzi a csontokat, majd megkóstolja a végeredményt.

Olyan íze van, mint a csirkének

 – mondja a kamerába.

Kételkedő kommentelők és szakértői figyelmeztetés

A nézők egy része hitetlenkedve reagált, többen azt állították, a csontok túl kicsik ahhoz, hogy emberi bordák legyenek. Mások viszont elhitték a történetet, és megdöbbenésüknek adtak hangot.

Orvosi szakértők ugyanakkor figyelmeztettek: a bordák létfontosságú szerveket védenek, és a bordaeltávolítás komoly kockázatokkal járhat. A mellkas stabilitása és a légzés is sérülhet egy ilyen beavatkozás után.

A keskeny derék ára

A keskeny derék eléréséért végzett műtétek régóta vitatottak, de Adea lépése még a megszokottnál is nagyobb felháborodást váltott ki. A videó nemcsak esztétikai kérdéseket vetett fel, hanem etikai és egészségügyi aggályokat is.

Az influenszer korábban arról is beszélt, hogy transzneműként sok előítélettel szembesül, és nem mindig osztja meg azonnal identitását az ismerkedés során. Most azonban nem ez, hanem a bizarr csontleves az, ami miatt milliók beszélnek róla világszerte.

Az eredeti cikk a Daily Star oldalán jelent meg. 

@adee.ah My bone broth recipe! #fyp #comedy #cooking ♬ original sound - Adea

További tartalmak:

Ezért valaki fizet? Ennyit kér a testnedveiért a szexi influenszer

Az izzadságát árulja az interneten egy fiatal brazil nő. Az influenszer több mint 85 ezer forintot kér egy üvegcséért.

Egy nap alatt 85 házassági ajánlatot kap a szexi modell

Felrobbantotta az internetet egy ártatlan videó. Egy szexi modell állítása szerint mindössze 24 óra alatt 85 házassági ajánlatot kapott, miután közzétett egy vicces TikTok-videót.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!