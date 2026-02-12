Saját bordáiból főzött levest az influenszer, majd meg is kóstolta

2026 februárjában a TikTokon vált vírusvideóvá, amelyben a kanadai influenszer, Adea Danielle megmutatta: a keskeny derék érdekében végzett bordaeltávolító műtét után félretett csontjaiból csontlevest készített. A 1,7 millió követővel rendelkező tartalomgyártó azt állította, hat hónapig fagyasztva tárolta a bordáit, mielőtt elkészítette volna a nagy port kavart ételt.

Eltávolíttatta a bordáit a keskeny derékért, majd megfőzte őket

Fotó: @adee.ah / TikTok / képkivágás

Saját bordáiból főzött levest

A videóban Adea először egy műtét utáni fűzőben látható, majd elővesz egy zacskónyi apró csontot, és így fogalmaz:

Készítsünk csontlevest a saját bordáimból.

A több mint 16 millió megtekintést elérő felvételen órákig főzi a csontokat, majd megkóstolja a végeredményt.

Olyan íze van, mint a csirkének

– mondja a kamerába.

Kételkedő kommentelők és szakértői figyelmeztetés

A nézők egy része hitetlenkedve reagált, többen azt állították, a csontok túl kicsik ahhoz, hogy emberi bordák legyenek. Mások viszont elhitték a történetet, és megdöbbenésüknek adtak hangot.

Orvosi szakértők ugyanakkor figyelmeztettek: a bordák létfontosságú szerveket védenek, és a bordaeltávolítás komoly kockázatokkal járhat. A mellkas stabilitása és a légzés is sérülhet egy ilyen beavatkozás után.

A keskeny derék ára

A keskeny derék eléréséért végzett műtétek régóta vitatottak, de Adea lépése még a megszokottnál is nagyobb felháborodást váltott ki. A videó nemcsak esztétikai kérdéseket vetett fel, hanem etikai és egészségügyi aggályokat is.

Az influenszer korábban arról is beszélt, hogy transzneműként sok előítélettel szembesül, és nem mindig osztja meg azonnal identitását az ismerkedés során. Most azonban nem ez, hanem a bizarr csontleves az, ami miatt milliók beszélnek róla világszerte.

Az eredeti cikk a Daily Star oldalán jelent meg.

