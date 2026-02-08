Pánik Hollandiában? Már azt is kiszámították, mennyi készpénz-vésztartalékot tartson a lakosság otthon

A készpénz-vésztartalék kérdése egyre nagyobb figyelmet kap Európában. Hollandiában már pontos számításokat készítettek egy esetleges leállás forgatókönyvére.

Válság esetén érdemes készpénz tartani magunknál – a hollandok már erre készülnek (illusztráció) Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Mennyi készpénzt tartsunk otthon válság esetén?

A holland Fizetési Rendszerek Fóruma a központi bank szakmai támogatásával dolgozta ki az ajánlást arra az esetre, ha az elektronikus fizetés több napra ellehetetlenülne. A számítások szerint egy ilyen helyzetben legalább három napra elegendő készpénzre van szükség ahhoz, hogy az alapvető kiadások fedezhetők legyenek.

A javaslat konkrét összegeket is tartalmaz:

felnőttenként 70 euró, gyermekenként 30 euró készpénzt érdemes otthon tartani bankjegyekben és érmékben. Ez az összeg a számítások szerint elegendő lehet élelmiszer, ivóvíz, gyógyszerek és más alapvető szükségletek beszerzésére egy 72 órás fizetési kiesés idején.

Mi történik, ha leáll az elektronikus fizetés?

Az ajánlás aktualitását európai példák is alátámasztják, amikor áramszünet vagy technikai hiba miatt ATM-ek és bankkártyás rendszerek estek ki. Ilyen helyzetekben a digitális fizetés nem működik, ami gyorsan megnehezíti a mindennapi vásárlásokat és az alapellátást.

A forrás szerint konkrét állami kötelezettség nincs, ugyanakkor több hatóság is hangsúlyozza a készpénz szerepét a lakossági felkészülésben. Az Európai Központi Bank indokoltnak tartja a lakossági készpénztartalék fenntartását válsághelyzetek esetére – számolt be a Focus.de.

