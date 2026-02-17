Kétségbeesett házassági hirdetés: ennyit fizetett a szerelemért a 42 éves nő

Lisa Catalano 2025 őszén indította el látványos kampányát a Highway 101 mentén, Santa Clara és South San Francisco között. A célja az volt, hogy komoly szándékú férjet találjon — nem társkereső alkalmazáson, hanem országos figyelmet generáló plakátkampánnyal – írja a NewYorkPost.

A Kétségbeesett házassági hirdetés plakátjai a Highway 101 mentén futottak Valentin-nap előtt, több ezer jelentkezőt generálva Forrás:MarryLisa.com

Kétségbeesett házassági hirdetés az autópálya felett — több ezer jelentkező

A kampány több mint 4 000 jelentkezést hozott a saját készítésű weboldalon keresztül. A jelentkezőket manuálisan, egyedül válogatta át — először 50 férfit választott ki, majd 20-ra szűkítette a listát, végül öt első randira került sor.

Az igazi csavar azonban az, hogy a Valentin-napi randevú nem az eredeti jelentkezők közül került ki, hanem egy olyan férfival, akivel már egy hónapja ismerkedett.

Moziba mentek, majd otthon főztek együtt — tudatosan kerülve a zsúfolt éttermeket. Az exkluzivitásról még nem döntött, de élvezi az ismerkedési folyamatot.

Több ezer dollár óriásplakát reklám és taxitető kampány

A kétségbeesett házassági hirdetés költségei az egekbe szöktek a Bay Area magas reklámárai miatt.

Kezdetben 12 óriásplakát

Később 6–8 aktív helyszín

Valentin-napra 14 különleges „Happy Valentine’s Day” plakát két napra

Digitális taxitető reklám San Franciscóban (csúcson 20 taxin futott)

Saját weboldal domain és tárhely

Nyomtató, papír, tinta, szórólapok, egyéb promóciós anyagok

A plakátok rotációban jelentek meg, körülbelül 8 másodperces váltásokkal.

Minden randipartnerének titoktartási szerződést kellett aláírnia, hogy megvédje mindkét felet az esetleges visszaélésektől.

Online támadások és gyűlölet

A kampány hatalmas figyelmet kapott — nemcsak támogatást, hanem kemény kritikát is. Sokan kétségbeesettnek nevezték.

Egy jelentkező brutális üzenetet írt neki, mások az életkorát és múltját támadták. Lisa elmondása szerint húszas éveiben hosszú, elkötelezett kapcsolatban élt, ám párja halálos beteg volt és később elhunyt — így újra kellett kezdenie az ismerkedést.

Megérte a kétségbeesett házassági hirdetés?

Lisa szerint ez volt élete legstresszesebb, de egyben legvarázslatosabb időszaka is.