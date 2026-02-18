Kibertámadás érte a német vasutat

A vasúttársaság közlése alapján egy úgynevezett DDoS-támadás érte a rendszereket. Ennek lényege, hogy a kibertámadók hatalmas mennyiségű kéréssel árasztják el a szervereket, mesterséges túlterhelést idézve elő. Az eredmény: a weboldalak és alkalmazások lelassulnak vagy teljesen elérhetetlenné válnak a felhasználók számára – hasonlóan ahhoz, amikor egy autópályán a forgalom megbénul a torlódás miatt - írja a Bild.

Kibertámadás érte a Német Vasúttársaságot. A kép illusztráció. Fotó: UWE ANSPACH / DPA

Kibertámadás a Deutche Bahn ellen

A támadás következtében akadozott, majd átmenetileg le is állt a DB Navigator alkalmazás és a bahn.de weboldal. Utasok milliói szembesültek üres képernyőkkel, nem tudtak jegyet vásárolni, csatlakozásokat keresni vagy digitális jegyeiket elérni. A vasúttársaság értékesítési és utastájékoztatási rendszerének jelentős része ezen a két csatornán működik, így a kiesés országszerte érezhető volt.

Egy bennfentes szerint a támadás rendkívül összehangolt digitális ostrom volt.

A Deutsche Bahn szakemberei kezdetben sikeresen hárították az első hullámokat, ám a terhelés folyamatosan erősödött. Végül mintegy három és fél órába telt, mire a rendszereket sikerült stabilizálni. A vállalat közölte: a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni, a biztonsági intézkedéseket megerősítették, és jelenleg minden rendszer zavartalanul működik. Hangsúlyozták azt is, hogy az utasforgalomra gyakorolt hatást igyekeztek minimalizálni.

Die Störungen der Bahn-App und Website gehen auf einen Cyberangriff zurück. Das bestätigte das Unternehmen. Die „Abwehrmaßnahmen“ hätten aber gegriffen, hieß es weiter. https://t.co/JSBkWZq6nd — Frankfurter Allgemeine (@faznet) February 18, 2026

A biztonsági hatóságok ugyanakkor hónapok óta figyelmeztetnek arra, hogy az ukrajnai háború kezdete óta fokozódott a nyugati országok kritikus infrastruktúrái – köztük az energia-, közlekedési és informatikai rendszerek – elleni kibertevékenység. A mostani incidens újabb példája lehet annak, milyen sérülékenyek a mindennapi életet működtető digitális hálózatok. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy kibertámadás ért egy magyar áruházláncot is.

