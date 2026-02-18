Hírlevél
Kibertámadás érte a német vasutat

Kiterjedt kibertámadás bénította meg kedden a Deutsche Bahn informatikai rendszereit. A fennakadás mintegy három és fél órán át tartott, ez idő alatt a társaság legfontosabb digitális felületei részben vagy teljesen elérhetetlenné váltak. Leállt a jegyvásárlás, a meglévő jegyek is elérhetetlenek lettek.
A vasúttársaság közlése alapján egy úgynevezett DDoS-támadás érte a rendszereket. Ennek lényege, hogy a kibertámadók hatalmas mennyiségű kéréssel árasztják el a szervereket, mesterséges túlterhelést idézve elő. Az eredmény: a weboldalak és alkalmazások lelassulnak vagy teljesen elérhetetlenné válnak a felhasználók számára – hasonlóan ahhoz, amikor egy autópályán a forgalom megbénul a torlódás miatt - írja a Bild.

kiber
Kibertámadás érte a Német Vasúttársaságot. A kép illusztráció. Fotó: UWE ANSPACH / DPA

Kibertámadás a Deutche Bahn ellen

A támadás következtében akadozott, majd átmenetileg le is állt a DB Navigator alkalmazás és a bahn.de weboldal. Utasok milliói szembesültek üres képernyőkkel, nem tudtak jegyet vásárolni, csatlakozásokat keresni vagy digitális jegyeiket elérni. A vasúttársaság értékesítési és utastájékoztatási rendszerének jelentős része ezen a két csatornán működik, így a kiesés országszerte érezhető volt. 

Egy bennfentes szerint a támadás rendkívül összehangolt digitális ostrom volt.

A Deutsche Bahn szakemberei kezdetben sikeresen hárították az első hullámokat, ám a terhelés folyamatosan erősödött. Végül mintegy három és fél órába telt, mire a rendszereket sikerült stabilizálni. A vállalat közölte: a helyzetet sikerült ellenőrzés alá vonni, a biztonsági intézkedéseket megerősítették, és jelenleg minden rendszer zavartalanul működik. Hangsúlyozták azt is, hogy az utasforgalomra gyakorolt hatást igyekeztek minimalizálni. 

A biztonsági hatóságok ugyanakkor hónapok óta figyelmeztetnek arra, hogy az ukrajnai háború kezdete óta fokozódott a nyugati országok kritikus infrastruktúrái – köztük az energia-, közlekedési és informatikai rendszerek – elleni kibertevékenység. A mostani incidens újabb példája lehet annak, milyen sérülékenyek a mindennapi életet működtető digitális hálózatok. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy kibertámadás ért egy magyar áruházláncot is.
 

 

