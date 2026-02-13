Csendes katasztrófa, ami belülről pusztít: ha ezeket tapasztalja, forduljon orvoshoz!

A kiégés ma már nem feltétlenül látványos összeomlással kezdődik. Sokszor csendben, szinte észrevétlenül alakul ki: kívülről minden rendben, belül azonban egyre nő a feszültség és a kimerültség. Az úgynevezett „quiet cracking” jelenség pontosan ezt írja le: amikor valaki még teljesít, de lélekben már a határán van – írja a Bild.

A kiégés sokszor észrevétlenül alakul ki – Fotó: Unsplash

Miért marad sokáig észrevétlen a kiégés?

A csendes túlterheltség alattomos folyamat, a munkahelyi kiégés jelei sokszor nem látványosak.

Az érintettek továbbra is elvégzik a munkájukat, megfelelnek az elvárásoknak, miközben belül egyre üresebbnek és fáradtabbnak érzik magukat.

A Pronova BKK „Arbeiten 2025” című kutatása szerint ez az állapot ma már gyakoribb, mint a belső felmondás. Különösen a fiatal munkavállalók érintettek, akik állandó bizonytalanság és alkalmazkodási kényszer mellett próbálnak helytállni.

Mi áll a folyamatos kimerültség hátterében?

A leggyakoribb ok a tartós stressz és a megbecsülés hiánya. Sokan érzik úgy, hogy egyre több az elvárás, miközben kevés az elismerés. A túlórák, a folyamatos elérhetőség és az állandó teljesítménykényszer lassan, de biztosan felemészti az energiát. A szakértők szerint éppen ez a veszély: a kiégés nem egyik napról a másikra következik be, hanem fokozatosan mélyül el.

Mitől félnek a munkavállalók?

Sokan azért hallgatnak a kimerültségükről, mert tartanak a negatív következményektől.

Nem akarnak gyengének látszani, konfliktust vállalni vagy plusz terhet jelenteni a csapatuknak.

Pedig a vezetők szerepe kulcsfontosságú: az elismerés, az átlátható működés és a hiteles példamutatás alapvető lenne a mentális stabilitás megőrzéséhez. Ha ezek hiányoznak, a kiégés tovább terjed – csendben, de egyre többeket érintve.

