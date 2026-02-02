Kígyó okozott riadalmat az egyik ausztrál vasútállomáson – videó

A felvételen látható, ahogy a kis termetű kígyó nyugodtan átkúszik a peronon, miközben az utasok rémülten ugrálnak fel a helyükről. Egy nő ijedtében hátrahagyta kerékpárját, és az ellenkező irányba menekült, míg több utas egymáshoz húzódva próbált távol maradni az állattól - írja az NST.

A kígyó a frászt hozta az utasokra. A kép illusztráció.

Fotó: Unsplash

Egy bátor férfi mentette meg a járókelőket a kígyótól

A kialakult patthelyzetet végül egy bátor járókelő oldotta fel: a férfi a kígyót a farkánál fogva felemelte, majd átemelte a peront szegélyező korláton. Az Új-Dél-Wales-i Közlekedési Hivatal közleményben reagált az esetre.

Egy utas, aki leszállt a vonatról, magára vállalta a helyzet megoldását. A férfi meg sem rezzent

– fogalmaztak, hozzátéve, hogy az incidens nem okozott fennakadást a vonatközlekedésben, és senki sem sérült meg.

Commuters have been stopped in their tracks, spotting a snake at the Riverstone train station platform. One brave passenger stepped up to try to relocate the reptile as most others kept their distance. pic.twitter.com/mp51NjhGvt — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) February 1, 2026

Ausztráliában nem számít példátlannak, hogy vadállatok jelennek meg városi környezetben, az eset azonban ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy még a nagyvárosokban sem lehet teljesen kizárni az ilyen meglepetéseket. Az Origo korábban írt a világ egyik leghalálosabb kígyójáról.