Kígyó okozott riadalmat az egyik ausztrál vasútállomáson – videó

A felvételen látható, ahogy a kis termetű kígyó nyugodtan átkúszik a peronon, miközben az utasok rémülten ugrálnak fel a helyükről. Egy nő ijedtében hátrahagyta kerékpárját, és az ellenkező irányba menekült, míg több utas egymáshoz húzódva próbált távol maradni az állattól - írja az NST.
Egy bátor férfi mentette meg a járókelőket a kígyótól
A kialakult patthelyzetet végül egy bátor járókelő oldotta fel: a férfi a kígyót a farkánál fogva felemelte, majd átemelte a peront szegélyező korláton. Az Új-Dél-Wales-i Közlekedési Hivatal közleményben reagált az esetre.
Egy utas, aki leszállt a vonatról, magára vállalta a helyzet megoldását. A férfi meg sem rezzent
– fogalmaztak, hozzátéve, hogy az incidens nem okozott fennakadást a vonatközlekedésben, és senki sem sérült meg.
Ausztráliában nem számít példátlannak, hogy vadállatok jelennek meg városi környezetben, az eset azonban ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy még a nagyvárosokban sem lehet teljesen kizárni az ilyen meglepetéseket. Az Origo korábban írt a világ egyik leghalálosabb kígyójáról.