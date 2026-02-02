Kígyómarás végzett a tehetségkutató sztárjával — sokkoló részletek derültek ki

A kígyómarás egy 26 éves, feltörekvő énekesnő életét oltotta ki Nigériában. Ifunanya Nwangene szombaton halt meg, miután egy kígyó — a beszámolók szerint egy kobra — megmarta abujai lakásában – írja a BBC.

Kígyómarás végzett a tehetségkutató fiatal sztárjával Nigéria fővárosában Fotó:Illusztáció/Unplash

A fiatal tehetség 2021-ben vált ismertté, amikor szerepelt a The Voice Nigeria című műsorban. Zenei világát a dzsessz, az opera, a klasszikus zene és a lélekzene különleges keveréke jellemezte.

Aspiring Nigerian singer dies after being bitten by a snake https://t.co/kkf2bv9ia7 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 1, 2026

Kígyómarás ébresztette fel álmából — versenyfutás indult az életéért

A közösségi médiában terjedő felvételeken látható, ahogy egy kígyófogó eltávolítja az állatot a lakásból, miközben a környéken pánik tört ki. Egy barátja szerint Nwangene aludt, amikor a kígyómarás felébresztette. Később két kígyót is találtak az ingatlanban.

A fiatal nőt először egy közeli rendelőbe vitték, ám ott nem állt rendelkezésre megfelelő ellenméreg, ezért kórházba szállították.

Barátai szerint a kígyómarás súlyos tüneteket okozott — az énekesnő már nem tudott beszélni, csak kézmozdulatokkal jelezte állapotát, és egyre nehezebben kapott levegőt.

A kórház közleményben tagadta, hogy az ellátás hiányos lett volna, hangsúlyozva, hogy azonnal megkezdték a kezelést, és többféle ellenmérget is alkalmaztak. Állapotát azonban a kígyómarás okozta súlyos szövődmények gyorsan rontották, és az intenzív osztályra történő áthelyezés előtt összeomlott.

A kígyómarás újra reflektorfénybe helyezte Nigéria egészségügyi rendszerének problémáit. Különösen sokkoló, hogy az eset a főváros egyik jómódú részén történt, miközben az ilyen tragédiák többsége vidéki térségekhez köthető.

A szakértők szerint Afrikában évente több százezer kígyómarás történik, amelyek tízezrek halálát okozzák. Az ellenmérgek hiánya, magas ára és nehézkes tárolása miatt sok áldozat nem jut időben életmentő kezeléshez.

