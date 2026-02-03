Kim Kardashian testét csak egy darab csipke tartotta egyben – perzselően szexi képek

A beszámolók szerint Kim Kardashian egy igazi európai romantikus körutat tett meg az F1-sztárral: angliai vidéki luxus, londoni belváros, majd egy párizsi ötcsillagos szálloda következett. A párizsi vacsorára a sztár egy merész, félig áttetsző szettet választott, amely azonnal beindította a találgatásokat – írja a The Sun.

Három randi három nap alatt: Kim Kardashian és Lewis Hamilton nem titkolózik.

Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

Valóban egymásba habarodott Kim Kardashian és Lewis Hamilton?

A hírek szerint Kim Kardashian és Lewis Hamilton először egy exkluzív angliai birtokon töltöttek időt együtt, majd másnap Londonban jelentek meg kéz a kézben. A hétvége csúcspontja azonban Párizs volt, ahová a sztár saját magángépével utaztak tovább.

A források szerint a páros „elválaszthatatlan”, és a közös programok – romantikus vacsora és páros masszázs – messze túlmutattak egy egyszerű baráti találkozón.

Miért lett beszédtéma Kim Kardashian szettje?

Párizsban Kim Kardashian egy hosszú ujjú, csipkés bodyban jelent meg, amely alatt jól látható volt a melltartó – nem véletlenül, hiszen az a saját márkájából, a SKIMS kollekciójából származott.

A megjelenést egy fekete, köpenyszerű kabáttal tette teljessé, miközben egy elegáns párizsi étterembe tartott, nem messze az Eiffel-torony környékétől. A szettet sokak szerint a Balenciaga glam stílusa inspirálta.

Miért nem szerepelt Lewis Hamilton Kim Kardashian mellett?

Bár Lewis Hamilton nem látható a Párizsban készült képeken, a bennfentesek szerint a Forma–1 hétszeres világbajnoka a vacsorán csatlakozott a sztárhoz. Kim mosolyogva érkezett a helyszínre, majd az autóból kiszállva pózolt a fotósoknak, ami csak tovább erősítette a pletykákat.

A rajongók szerint a távolságtartás tudatos lehetett, hogy a pár elkerülje a túlzott feltűnést – bár Kim megjelenése így is mindent vitt.