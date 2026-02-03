Kim Kardashian testét csak egy darab csipke tartotta egyben – perzselően szexi képek

Hírlevél
25 perce
Olvasási idő: 4 perc
Újabb látványos megjelenéssel került a címlapokra a világhírű realitysztár. Kim Kardashian áttetsző csipkebodyban villantotta meg alakját, miután kiderült, hogy három nap alatt három randit is eltöltött Lewis Hamiltonnal.
kim kardashianlewis hamiltonpárizssztár

A beszámolók szerint Kim Kardashian egy igazi európai romantikus körutat tett meg az F1-sztárral: angliai vidéki luxus, londoni belváros, majd egy párizsi ötcsillagos szálloda következett. A párizsi vacsorára a sztár egy merész, félig áttetsző szettet választott, amely azonnal beindította a találgatásokat – írja a The Sun.

US reality TV personality Kim Kardashian poses during a photocall for the premiere of "Alls Fair" TV series in Paris on October 21, 2025. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
Három randi három nap alatt: Kim Kardashian és Lewis Hamilton nem titkolózik.
Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

Valóban egymásba habarodott Kim Kardashian és Lewis Hamilton?

A hírek szerint Kim Kardashian és Lewis Hamilton először egy exkluzív angliai birtokon töltöttek időt együtt, majd másnap Londonban jelentek meg kéz a kézben. A hétvége csúcspontja azonban Párizs volt, ahová a sztár saját magángépével utaztak tovább.

image

A források szerint a páros „elválaszthatatlan”, és a közös programok – romantikus vacsora és páros masszázs – messze túlmutattak egy egyszerű baráti találkozón.

Miért lett beszédtéma Kim Kardashian szettje?

Párizsban Kim Kardashian egy hosszú ujjú, csipkés bodyban jelent meg, amely alatt jól látható volt a melltartó – nem véletlenül, hiszen az a saját márkájából, a SKIMS kollekciójából származott. 

A megjelenést egy fekete, köpenyszerű kabáttal tette teljessé, miközben egy elegáns párizsi étterembe tartott, nem messze az Eiffel-torony környékétől. A szettet sokak szerint a Balenciaga glam stílusa inspirálta.

image

Miért nem szerepelt Lewis Hamilton Kim Kardashian mellett?

Bár Lewis Hamilton nem látható a Párizsban készült képeken, a bennfentesek szerint a Forma–1 hétszeres világbajnoka a vacsorán csatlakozott a sztárhoz. Kim mosolyogva érkezett a helyszínre, majd az autóból kiszállva pózolt a fotósoknak, ami csak tovább erősítette a pletykákat.

A rajongók szerint a távolságtartás tudatos lehetett, hogy a pár elkerülje a túlzott feltűnést – bár Kim megjelenése így is mindent vitt.

Az Origo korábban összegyűjtötte azokat a sztárrománcokat, amelyek hetekig uralták a címlapokat.

Magángépek, ötcsillagos hotelek és exkluzív vacsorák – így töltik idejüket Európában a legismertebb celebek.

 

 

