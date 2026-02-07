Trump miatt robbant ki botrány Kínában, minden borulhat

Kína azzal fenyegetőzött, hogy lemondja az amerikai elnök pekingi látogatását. A lépést ahhoz kötnék, hogy Washington eláll-e egy nagyszabású fegyvereladástól Tajvan irányába.

Donald trump miatt hatalmas botrány robbant ki a Kínai Népköztársaságban ( A képen az amerikai elnök) Fotó: MTI/EPA pool/Shawn Thew /

USA és Kína kapcsolatai: Trump pekingi látogatása a tét

A Financial Times értesülései szerint Kína világossá tette álláspontját: amennyiben az Egyesült Államok nem mond le a Tajvannak szánt tervezett fegyvercsomagról, úgy Donald Trump pekingi látogatását is törölhetik. A kérdés közvetlenül érinti a Kína és Amerika közötti diplomáciai kapcsolatokat.

Milyen fegyvereket adna el az Egyesült Államok Tajvannak?

A lap szerint Washington egy átfogó csomagot készít elő, amely Patriot rendszereket, NASAMS légvédelmi rakétákat és további fegyverrendszereket tartalmaz.

A tervezett fegyvereladás teljes értéke elérheti a 20 milliárd dollárt.

Hszi Csin-ping figyelmeztette az amerikai elnököt

Hszi Csin-ping február 4-én telefonbeszélgetésben vetette fel a Tajvannak szánt fegyverek kérdését Trumpnak. A kínai külügyminisztérium közlése szerint Peking arra figyelmeztette Washingtont, hogy „óvatosan kell megközelítenie” a fegyvereladások ügyét.

Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: Xinhua via AFP)

Korábbi fegyvereladás Tajvannak és kínai válaszlépések

Decemberben a Trump-adminisztráció már bejelentett egy 11 milliárd dollár értékű fegyvercsomagot Tajvannak. Ez HIMARS rendszereket, tarackokat, páncéltörő rakétákat és támadó drónokat tartalmazott, amire válaszul Kína szankciókat vezetett be 20 amerikai védelmi ipari vállalattal szemben.

Bizonytalan időpontú amerikai elnöki látogatás Kínában

Az amerikai elnök kínai látogatása várhatóan áprilisban esedékes. A pekingi út időpontját azonban hivatalosan még nem erősítették meg, Trump pedig legutóbb 2017-ben járt Kínában, első elnöki ciklusának kezdetén – számolt be a Meduza.io, a Financial Times alapján.

Amerikai kém Hszi-Csinping legfőbb bizalmasa? Példátlan botrány Kínában

Súlyos vádak rázták meg a kínai katonai vezetést, miután a The Wall Street Journal szerint Hszi Csin-ping egyik legfontosabb helyettesét azzal gyanúsítják, hogy az Egyesült Államoknak szivárogtatott ki információkat Kína nukleáris programjáról. A botrány újabb jele lehet a pekingi hatalmi harcoknak és a vezetésen belüli tisztogatásnak.