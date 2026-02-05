Kiöntött a tenger Horvátországban – videó

Egy ciklon következtében 2026 február 5-én több helyen megemelkedett a tengervízszint, és kiöntött a tenger Horvátországban, elsősorban a dalmáciai partszakaszon. A Tengeri-meteorológiai Központ tájékoztatása szerint a dagály elérte a 95 centimétert – tájékoztat az MTI.

Fotó: N1 Hrvatska / X / Képkivágás

A közlemény szerint a rendkívül magas vízállás több tengerparti és szigeteken fekvő településen elöntötte a rakpartokat. A legsúlyosabb helyzet Kastela térségében alakult ki,

ahol a tengervíz több épületet is elárasztott, köztük vendéglátóhelyeket és üzleteket.

A kastelai tűzoltóság mintegy 200 lakossági segélykérést kapott az elöntések miatt, a mentési és szivattyúzási munkálatok csütörtökön is folytatódtak.

Az időjárási szolgálat közlése szerint Palagruza térségében a hullámok magassága elérte a nyolc métert, míg a Split környékén óránként 130 kilométeres déli szélrohamokat mértek. A Tengeri-meteorológiai Központ előrejelzése szerint péntekre újabb erősödő déli szél várható a térségben.

A hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot és a tengerparti területeken tartózkodókat.

