Kiöntött a tenger Horvátországban – videó

Egy ciklon következtében 2026 február 5-én több helyen megemelkedett a tengervízszint, és kiöntött a tenger Horvátországban, elsősorban a dalmáciai partszakaszon. A Tengeri-meteorológiai Központ tájékoztatása szerint a dagály elérte a 95 centimétert – tájékoztat az MTI.
Kiöntött a tenger Horvátországban
A közlemény szerint a rendkívül magas vízállás több tengerparti és szigeteken fekvő településen elöntötte a rakpartokat. A legsúlyosabb helyzet Kastela térségében alakult ki,
ahol a tengervíz több épületet is elárasztott, köztük vendéglátóhelyeket és üzleteket.
A kastelai tűzoltóság mintegy 200 lakossági segélykérést kapott az elöntések miatt, a mentési és szivattyúzási munkálatok csütörtökön is folytatódtak.
Az időjárási szolgálat közlése szerint Palagruza térségében a hullámok magassága elérte a nyolc métert, míg a Split környékén óránként 130 kilométeres déli szélrohamokat mértek. A Tengeri-meteorológiai Központ előrejelzése szerint péntekre újabb erősödő déli szél várható a térségben.
A hatóságok fokozott óvatosságra intik a lakosságot és a tengerparti területeken tartózkodókat.
További híreink:
Sokkoló videón, ahogy a szélvihar a levegőbe kapja az ugrálóvárat
Egy ártalmatlannak induló fesztiváli percek alatt pánikba fordult, amikor hirtelen széllökések csaptak le Laoszon. Az ugrálóvár a szél erejének köszönhetően elszabadult, a levegőbe emelkedett, majd több tíz méteres magasságból zuhant vissza.
Halálos áradások Tunéziában – vörös riasztás lépett életbe
Rendkívüli esőzések okoztak pusztító áradásokat Tunézia több térségében, az ország keleti részén halálos áldozatokat is követelve. A tunéziai áradások miatt több száz embert kellett kimenteni, a hatóságok vörös riasztást rendeltek el, és iskolákat zártak be.