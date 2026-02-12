Halálos villamosbaleset Szarajevóban – megállóba csapódott a szerelvény

2026. február 12-én, csütörtökön Szarajevó központjában kisiklott villamos okozott súlyos balesetet – közölte a boszniai közszolgálati televízió (BHRT). A szerelvény a központi pályaudvar irányából a történelmi városrész, a Bascsarsija felé közlekedett, amikor a Nemzeti Múzeumnál lévő kereszteződésben kisiklott.

Kisiklott villamos Szarajevóban: egy halálos áldozata van a balesetnek

Fotó: SAMIR JORDAMOVIC / ANADOLU / AFP

Halálos villamosbaleset: A kisiklott villamos a megállóba sodródott

A tájékoztatás szerint a villamos a kisiklást követően nekicsapódott a megállónak, majd az úttestre sodródott. A szerelvény elsodorta a megállóban várakozó gyalogosokat, akik közül többen megsérültek.

Egy halálos áldozat, több sérült

Mersiha Novalic, a belügyminisztérium szóvivője közölte: egy ember a helyszínen életét vesztette, legalább négyen pedig megsérültek. A sérülteket a helyszíni ellátást követően kórházba szállították.

A mentőegységek egy kisiklott villamost vizsgálnak át, amely az úttesten áll, miközben a rendőrség lezárta a területet egy villamosmegálló közelében Szarajevóban

Fotó: SAMIR JORDAMOVIC / ANADOLU / AFP

Vizsgálják a baleset körülményeit

A hatóságok vizsgálják a baleset pontos okát. A rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, a villamosforgalmat a környéken ideiglenesen felfüggesztették. További részleteket egyelőre nem közöltek.

A cikk az MTI tájékoztatása alapján készült.

