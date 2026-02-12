Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látta már?

Valóra vált minden autós rémálma egy mosóban – videó

Sport

Megszólalt a Liverpool legendája – Szoboszlait ettől ki fogja rázni a hideg

villamosbaleset

Halálos villamosbaleset Szarajevóban – megállóba csapódott a szerelvény

13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Halálos villamosbaleset történt csütörtökön Szarajevó belvárosában. A kisiklott villamos egy megállónak csapódott, a tragédiában egy ember életét vesztette, többen megsérültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
villamosbalesetSzarajevóhalálos baleset

2026. február 12-én, csütörtökön Szarajevó központjában kisiklott villamos okozott súlyos balesetet – közölte a boszniai közszolgálati televízió (BHRT). A szerelvény a központi pályaudvar irányából a történelmi városrész, a Bascsarsija felé közlekedett, amikor a Nemzeti Múzeumnál lévő kereszteződésben kisiklott.

Kisiklott villamos Szarajevóban: egy halálos áldozata van a balesetnek - SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA - FEBRUARY 12: Emergency crews inspect a derailed tram that rests on a roadway as police cordon off the area near a tram stop in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, on February 12, 2026. The tram hit people waiting at the stop, killing one person and injuring two, and authorities dispatched police and medical teams to the scene. Samir Jordamovic / Anadolu (Photo by Samir Jordamovic / Anadolu via AFP)
Kisiklott villamos Szarajevóban: egy halálos áldozata van a balesetnek
Fotó: SAMIR JORDAMOVIC / ANADOLU / AFP

Halálos villamosbaleset: A kisiklott villamos a megállóba sodródott

A tájékoztatás szerint a villamos a kisiklást követően nekicsapódott a megállónak, majd az úttestre sodródott. A szerelvény elsodorta a megállóban várakozó gyalogosokat, akik közül többen megsérültek.

Egy halálos áldozat, több sérült

Mersiha Novalic, a belügyminisztérium szóvivője közölte: egy ember a helyszínen életét vesztette, legalább négyen pedig megsérültek. A sérülteket a helyszíni ellátást követően kórházba szállították.

SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA - FEBRUARY 12: Emergency crews inspect a derailed tram that rests on a roadway as police cordon off the area near a tram stop in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, on February 12, 2026. The tram hit people waiting at the stop, killing one person and injuring two, and authorities dispatched police and medical teams to the scene. Samir Jordamovic / Anadolu (Photo by Samir Jordamovic / Anadolu via AFP)
A mentőegységek egy kisiklott villamost vizsgálnak át, amely az úttesten áll, miközben a rendőrség lezárta a területet egy villamosmegálló közelében Szarajevóban
Fotó: SAMIR JORDAMOVIC / ANADOLU / AFP

Vizsgálják a baleset körülményeit

A hatóságok vizsgálják a baleset pontos okát. A rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, a villamosforgalmat a környéken ideiglenesen felfüggesztették. További részleteket egyelőre nem közöltek.

A cikk az MTI tájékoztatása alapján készült.

További tartalmak:

Elütött a villamos egy gyalogost a Kálvin téren

Villamosbaleset történt Debrecen belvárosában hétfő délután. Egy nőt elütött a villamos.

Híres sportolókat szállító busz borult árokba: egy halott és több tucat sérült

Egy ember meghalt és 32-en megsérültek, amikor az iowai Iowa Lakes Community College baseballcsapatát szállító busz felborult. A tragikus buszbaleset egy vidéki autópálya-szakaszon történt, Twin Lakes közelében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!