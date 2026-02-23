Vérfagyasztó! Tíz golyóval végezték ki a gondozószolgálat vezetőjét

Szombaton 19:53-kor lövések törték meg a Dortmund-Wambel negyed nyugalmát. Jimmy N. a háza előtt esett össze, súlyosan vérezve. Egy szomszéd azonnal a segítségére sietett, kétségbeesetten próbálta újraéleszteni, majd a kiérkező mentők vették át az ellátást. Az életmentő beavatkozás azonban sikertelen maradt — 20:34-kor a mentőautóban megszüntették az újraélesztést – írj a Bild.

Kivégzés Dortmundban — a 26 éves férfit több mint tíz lövéssel ölték meg saját háza előtt Fotó:Illusztráció/Unplash

Kivégzés az Espenstrassén — több mint tíz lövés, rejtélyes indíték

A boncolás során az igazságügyi orvosszakértők több mint tíz lőtt sebet találtak. A lövedékek szíven és fejen találták el az áldozatot, ami arra utal, hogy célzott, brutális kivégzés történt.

A kivégzés háttere egyelőre tisztázatlan. Az ügyészség szerint a bűncselekmény körülményei nagyrészt homályosak. A helyszínen előállítottak egy 24 éves férfit — aki az áldozat 51 éves feleségének rokona —, ám a nyomozás során nem merült fel elegendő bizonyíték ellene, így várhatóan szabadon engedik.

A hatóságok szerint a lövéseket egy sötét ruhás férfi adta le, aki a támadás után elmenekült. Tanúkat keresnek, akik látták a történteket vagy információval rendelkeznek az elkövetőről.

A szomszédok és a munkatársak döbbenten állnak az eset előtt. Többen gyertyákat helyeztek el az utcán, ahol Jimmy N. az elmúlt években feleségével élt. Kollégái szerint nagyszerű főnök és kiváló ember volt.

A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy előre kitervelt leszámolás, személyes indíték vagy más konfliktus állhat-e a háttérben. A brutális kivégzés hatalmas visszhangot váltott ki a német sajtóban, a dortmundi tragédia részleteit pedig percről percre követik a helyi lapok és hírportálok.

A rendőrség arra kéri azokat, akik a szombat esti órákban gyanús mozgást láttak az Espenstrassén, hogy jelentkezzenek.

Bestiális kivégzés Bécsben: ezt mondta a pszichiáter a magyar gyilkosról

Még a sokat látott bécsi nyomozókat is sokkolta az a gyilkosság, amelynek részletei most újra a figyelem középpontjába kerültek. A gyilkos elmeállapotáról hátborzongató szakvéleményt ismertetett az igazságügyi pszichiáter a bíróságon.