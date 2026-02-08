Gyermekeket végezhetnek ki Észak-Koreában egy népszerű sorozat miatt

Hírlevél
Egy világszerte ismert sorozat megtekintése is halálos következményekkel járhat egy zárt diktatúrában. Beszámolók szerint a kivégzések Észak-Koreában azokkal szemben is alkalmazott büntetés, akiket tiltott dél-koreai tartalmak fogyasztásán érnek. A megtorlás végső formája akár az élet elvesztése is lehet.
A kivégzés Észak-Koreában nemcsak politikai bűncselekményekhez köthető, hanem kulturális tartalmak fogyasztásához is. Egy nemzetközi jogvédő szervezet jelentése részletezi, milyen következményekkel járhat egy dél-koreai sorozat megtekintése. A beszámolók szerint még gyerekeket is kivégezhetnek, ha tiltott külföldi sorozatokat néznek.

Kivégzések Észak-Koreában

Az Amnesty International tanúvallomásokra hivatkozva számolt be arról, hogy Észak-Koreában súlyos büntetésekkel sújtják azokat, akiket dél-koreai tartalmak fogyasztásán érnek. A beszámoló szerint az állam nemcsak börtönbüntetést alkalmaz, hanem szélsőséges esetekben kivégzést is.

Tiltólistán a népszerű dél-koreai sorozatok

A jelentés alapján az olyan ismert dél-koreai sorozatok, mint a Squid Game, tiltott tartalomnak számítanak. Már pusztán a megtekintésük is végzetes következményekkel járhat, ahogyan más dél-koreai drámák epizódjainak nézése is hasonló sorsot eredményezhet.

A legkiszolgáltatottabbak vannak veszélyben

Az Amnesty szerint a legszegényebb rétegek vannak a legnagyobb veszélynek kitéve, mivel számukra nem áll rendelkezésre a hatóságok megvesztegetésének lehetősége. A beszámoló rávilágít arra, hogy egy ártatlannak tűnő műsor is halálos kockázatot jelenthet egy zárt diktatúrában. Az Amnesty International tanúvallomásai alapján iskoláskorú gyerekek is halálos büntetést kaphattak pusztán azért, mert népszerű dél-koreai műsorokat néztek – írja a The Mirror.

