Nagyszülők, figyelem! Az unokázás lassíthatja a szellemi leépülést

A kognitív hanyatlás megelőzése egyre fontosabb kérdés az idősödő társadalmakban. 2016 és 2022 között, Európában zajlott egy nagyszabású kutatás, amely szerint az unokák körüli aktív szerepvállalás támogathatja a memória és a gondolkodási képességek megőrzését idősebb korban.

Az unokákról való gondoskodás segíthet megelőzni a kognitív hanyatlást

Fotó: OPPO Find X5 Pro / Unsplash

Kutatás a kognitív hanyatlás megelőzéséért

A tanulmányt az American Psychological Association folyóiratában publikálták. A kutatók 2 887, 50 év feletti nagyszülő adatait elemezték az English Longitudinal Study of Ageing keretében. A résztvevők átlagéletkora 67 év volt, és több alkalommal végeztek náluk kognitív teszteket.

A vizsgálat során megkérdezték, hogy a nagyszülők gondoskodtak-e unokáikról az előző évben, és ha igen, milyen formában: felügyelet, játék, tanulásban való segítség, szállítás vagy akár beteg unoka ápolása.

Jobb memória és szellemi frissesség

Az eredmények egyértelműek voltak:

azok a nagyszülők, akik részt vettek az unokák ellátásában, jobb memóriateljesítményt és verbális fluenciát mutattak,

mint azok, akik nem. A különbségek akkor is megmaradtak, amikor a kutatók figyelembe vették az életkort, az általános egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket.

Érdekesség, hogy nem az számított, milyen gyakran vagy pontosan mit csináltak az unokákkal – maga a gondoskodó szerep tűnt kulcsfontosságúnak.

A kutatás újabb bizonyíték arra, hogy az aktív, értelmes társas szerepek fontos védőfaktort jelenthetnek a kognitív hanyatlás ellen idősebb korban.

Fotó: Nikoline Arns / Unsplash

A nagymamák különösen profitálhatnak

A kutatás szerint a pozitív hatás különösen a nagymamáknál volt erőteljes: náluk lassabb kognitív hanyatlást figyeltek meg azokhoz képest, akik nem vállaltak gondozói szerepet. A szakemberek szerint ennek hátterében a mentális aktivitás, az érzelmi kötődés és a társas kapcsolatok erősödése állhat.

Ugyanakkor hangsúlyozták:

a hatás akkor érvényesül leginkább, ha a segítségnyújtás önkéntes és támogató családi környezetben történik.

A kényszer vagy a túlzott teher már nem feltétlenül jár ugyanilyen előnyökkel. A kutatás újabb bizonyíték arra, hogy az aktív, értelmes társas szerepek fontos védőfaktort jelenthetnek a kognitív hanyatlás ellen idősebb korban.

Az eredeti cikk a Science Daily oldalán jelent meg.