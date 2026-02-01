Nagyszülők, figyelem! Az unokázás lassíthatja a szellemi leépülést

A kognitív hanyatlás megelőzése egyre fontosabb kérdés az idősödő társadalmakban. 2016 és 2022 között, Európában zajlott egy nagyszabású kutatás, amely szerint az unokák körüli aktív szerepvállalás támogathatja a memória és a gondolkodási képességek megőrzését idősebb korban.
Kutatás a kognitív hanyatlás megelőzéséért
A tanulmányt az American Psychological Association folyóiratában publikálták. A kutatók 2 887, 50 év feletti nagyszülő adatait elemezték az English Longitudinal Study of Ageing keretében. A résztvevők átlagéletkora 67 év volt, és több alkalommal végeztek náluk kognitív teszteket.
A vizsgálat során megkérdezték, hogy a nagyszülők gondoskodtak-e unokáikról az előző évben, és ha igen, milyen formában: felügyelet, játék, tanulásban való segítség, szállítás vagy akár beteg unoka ápolása.
Jobb memória és szellemi frissesség
Az eredmények egyértelműek voltak:
azok a nagyszülők, akik részt vettek az unokák ellátásában, jobb memóriateljesítményt és verbális fluenciát mutattak,
mint azok, akik nem. A különbségek akkor is megmaradtak, amikor a kutatók figyelembe vették az életkort, az általános egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket.
Érdekesség, hogy nem az számított, milyen gyakran vagy pontosan mit csináltak az unokákkal – maga a gondoskodó szerep tűnt kulcsfontosságúnak.
A nagymamák különösen profitálhatnak
A kutatás szerint a pozitív hatás különösen a nagymamáknál volt erőteljes: náluk lassabb kognitív hanyatlást figyeltek meg azokhoz képest, akik nem vállaltak gondozói szerepet. A szakemberek szerint ennek hátterében a mentális aktivitás, az érzelmi kötődés és a társas kapcsolatok erősödése állhat.
Ugyanakkor hangsúlyozták:
a hatás akkor érvényesül leginkább, ha a segítségnyújtás önkéntes és támogató családi környezetben történik.
A kényszer vagy a túlzott teher már nem feltétlenül jár ugyanilyen előnyökkel. A kutatás újabb bizonyíték arra, hogy az aktív, értelmes társas szerepek fontos védőfaktort jelenthetnek a kognitív hanyatlás ellen idősebb korban.
Az eredeti cikk a Science Daily oldalán jelent meg.
