Döbbenet: kokaint mutattak ki egy hároméves kislány szervezetében

A 25 éves, kétgyermekes anya egy rutin munkahelyi drogteszten akadt fenn. A vizsgálat pozitív lett – csakhogy kiderült, hogy nem az ő mintáját elemezték. A hatóságok megállapították, hogy a fiatal nő saját vizelete helyett a hároméves kislányáét adta le, abban a reményben, hogy így elkerülheti a lebukást. A trükk azonban visszafelé sült el: a gyermek szervezetében kokaint találtak, számolt be az esetről a Jutarnji.

A 25 éves anya hároméves kislányának vizeletében mutattak ki kokaint

A lakásban hagyott kokainhoz férhetett hozzá

A vádirat szerint a nő korábban otthon kokaint fogyasztott. A nyomozók arra jutottak, hogy a kisgyermek feltehetően a lakásban hagyott kábítószerrel került kapcsolatba, és ismeretlen módon juthatott az ő szervezetébe is. Az anya a kihallgatáson azt mondta, sajnálja a történteket, és állítása szerint nem tudja, hogyan juthatott hozzá a kislány a droghoz.

Védekezésében arra hivatkozott, hogy erőszakos férje miatt állandó stresszben élt, ezért nyúlt kábítószerhez – de azt állította, soha nem a gyerekek előtt szívott.

A nagymama értesítette a rendőrséget

A megdöbbentő ügy újabb fordulatot vett: miután minden kiderült, a fiatal nő édesanyja értesítette a rendőrséget, és maga tett bejelentést saját lánya ellen. Az ügyben a vádat a Velika Goricai Járási Államügyészség emelte, súlyos gyermekjog-sértés miatt. Az ügyészség egy év és két hónap szabadságvesztést indítványozott, amelyből hat hónapot letöltendő börtönként kellene végrehajtani, a fennmaradó nyolc hónapot pedig felfüggesztenék négy év próbaidőre.

Emellett 550 euró (207 ezer forint) perköltség megfizetését is követelik a nőtől.

A végső döntést a bíróság hozza meg, de az eset már most hatalmas felháborodást váltott ki Horvátországban. A kérdés sokakat foglalkoztat: hogyan történhet meg, hogy egy hároméves gyermek kokainhoz jut a saját otthonában?

