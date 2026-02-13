Nagy a baj: nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken

Átmenetileg nem érkezik kőolaj Szlovákiába a Barátság vezetéken – közölte a szlovák gazdasági minisztérium a Noviny beszámolója szerint. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy az ország ellátása nincs veszélyben, a szállítás néhány napon belül újraindulhat.
A Szlovákiába tartó kőolajszállítás a Barátság vezetéken átmenetileg leállt – írta a Noviny a szlovák gazdasági minisztérium tájékoztatása alapján.
Kőolajszünet Szlovákiában: leállt a szállítás a Barátságon
A minisztérium közölte, hogy az állami tulajdonú TRANSPETROL ideiglenes fennakadást tapasztal a Szlovákia területére érkező kőolaj beáramlásában a Barátság vezetéken.
A tárca szerint Szlovákia és a térség energiaellátása nincs veszélyben, az országnak 90 napra elegendő kőolaj- és kőolajtermék-tartaléka van.
A jelenlegi információk alapján a szállítás várhatóan a következő napokban helyreáll.
