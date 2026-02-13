Nagy a baj: nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken

A Szlovákiába tartó kőolajszállítás a Barátság vezetéken átmenetileg leállt – írta a Noviny a szlovák gazdasági minisztérium tájékoztatása alapján.

Kőolajvezeték (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Kőolajszünet Szlovákiában: leállt a szállítás a Barátságon

A minisztérium közölte, hogy az állami tulajdonú TRANSPETROL ideiglenes fennakadást tapasztal a Szlovákia területére érkező kőolaj beáramlásában a Barátság vezetéken.

A tárca szerint Szlovákia és a térség energiaellátása nincs veszélyben, az országnak 90 napra elegendő kőolaj- és kőolajtermék-tartaléka van.

A jelenlegi információk alapján a szállítás várhatóan a következő napokban helyreáll.