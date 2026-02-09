Meghökkentő kutatási eredmény: ősi csodaszer segíthet megállítani a hajhullást

A hagyományos kínai orvoslás évszázadok óta használja a gyökeret a haj erősítésére és sötétítésére, most pedig modern kutatások is alátámasztják a kopaszodás elleni hatását. A szakértők szerint a növény egyszerre több ponton avatkozik be: csökkenti a hajhagymákat károsító hormon hatását, védi a hajtüszőket, javítja a fejbőr vérellátását, és aktiválja a haj növekedését irányító folyamatokat – írja a Science Daily.

Kínában már évszázadok óta használnak gyógynövényeket kopaszodás ellen (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Ősi kínai recept lehet a megoldás kopaszodás ellen

A kutatók kiemelték, hogy ez komoly előny lehet a jelenlegi kezelésekkel szemben, amelyek gyakran csak egyetlen mechanizmusra hatnak, ráadásul sokaknál mellékhatásokat okoznak. A megfelelően feldolgozott gyógynövény ezzel szemben kedvezőbb biztonsági profillal kecsegtethet.

Bár további klinikai vizsgálatokra még szükség van, a szakértők szerint nem kizárt, hogy egy ősi kínai recept lehet a modern hajgyógyászat következő nagy dobása, és a kopaszodás új ellensége.

Új remény a kopaszoknak: felfedezték a hajat őrző fehérjét

Egy izgalmas kutatás új fényt vet a hajhagymák biológiájára: a tudósok egy kulcsfontosságú túlélési jelről számoltak be, amely döntő szerepet játszik a hajmegújulásban és a kopaszodás megelőzésében.

Megtalálhatták a kopaszodás ellenszerét!

A kutatók felfedezték, hogy a sztíviából származó természetes vegyület képes fokozni a hajhagymák aktivitását és a minoxidil felszívódását.