Koplik-foltok: a fehér pöttyök, amiket nem szabad figyelmen kívül hagyni

A Koplik-foltok apró, 2–3 milliméteres fehér pöttyök, amelyek a szájnyálkahártyán, az orcák belső oldalán — leggyakrabban a felső őrlőfogakkal szemben – jelennek meg. Úgy néznek ki, mintha apró só- vagy homokszemcsék lennének vörös alapon, és sok esetben még a jellegzetes bőrkiütés előtt észlelhetők – írj a NewYorkPost.

Koplik-foltok a szájban — a kanyaró egyik legkorábbi, árulkodó jele a kiütés megjelenése előtt Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Koplik-foltok mint a kanyaró korai tünete

A kanyaró korai tünetei közé tartozik a köhögés, az orrfolyás, a torokfájás és a könnyező, piros szem — ezt nevezik a „három C” tünetegyüttesnek. A Koplik-foltok általában 2–3 nappal ezek után jelennek meg, majd 1–2 nappal később kialakul a testszerte terjedő vörös kiütés.

Amint a bőrkiütések megjelennek, a Koplik-foltok fokozatosan eltűnnek. Bár nem minden esetben láthatók, a fertőzöttek akár 70 százalékánál előfordulnak, ezért az orvosok számára fontos diagnosztikai jelnek számítanak.

Miért veszélyes a kanyaró fertőzés?

A kanyaró fertőzés rendkívül ragályos. Köhögéssel, tüsszentéssel vagy akár beszéd közben is terjedhet. A vírus a levegőben vagy felületeken akár két órán keresztül is életképes maradhat.

Egy fertőzött személy akár 9 oltatlan emberből 9-et is megfertőzhet közvetlen érintkezés esetén.

Hosszú távú szövődmények

A kanyaró nem csupán egy kiütéses betegség. A vírus képes megtámadni az immunrendszer azon sejtjeit, amelyek a korábbi fertőzések emlékét őrzik — ezt nevezik immunmemória-kiesésnek.

Lehetséges szövődmények:

középfülgyulladás

gégegyulladás

agyduzzanat

látásvesztés

akár halál

Védekezés és megelőzés

A két adagban beadott MMR oltás körülbelül 97 százalékos védelmet biztosít a kanyaró ellen. A szakértők szerint az oltás nemcsak a fertőzést előzi meg, hanem az immunrendszer működését is erősítheti.

