Ezt a 7 szettet már most lemásolják – ezek a legújabb trendek

A koppenhágai divathét street style-ja évek óta külön kategóriát képvisel a divathónapok során. A skandináv divat letisztultságot praktikus megoldásokkal és tudatos rétegezéssel ötvözi. Az utcákon megjelenő szettek nem a túlzásokra épülnek, hanem arra, hogyan lehet a street style trendeket valós, hétköznapi környezetben is működőképessé tenni – írja a Daily Mail.

A koppenhágai divathét street style-ja idén a praktikumot helyezte előtérbe

Fotó: Vovka+1 / You Tube

Milyen street style trendek jelentek meg a koppenhágai divathéten?

A koppenhágai divathét során az alábbi street style trendek voltak a legfeltűnőbbek:

karakteres, hangsúlyos télikabátok, amelyek az egész öltözék központi elemei; laza, mégis formát tartó szabású kosztümös és zakós összeállítások; sálak, kendők és köpenyszerű rétegek kiemelt öltöztetési elemként; kényelmes, lapos vagy alacsony sarkú csizmák; fejfedők, például barettsapka, téli sapka vagy fejkendő; gazdag felületű anyagok: műszőrme, buklé és rojtos kiegészítők; egyszínű, árnyalatokra épülő öltözködés visszafogott, mégis karakteres színekkel.

Ezek a trendek azt mutatják, hogy az utcai divat egyszerre lehet kényelmes, időtálló és iránymutató.

Miben különbözik a koppenhágai divathét a többi divathéttől?

A koppenhágai divathét legnagyobb különlegessége az, hogy a street style nem elérhetetlen luxust mutat. Míg más divatfővárosokban gyakran látni túlzó vagy csak fotókedvéért viselt szetteket, Koppenhágában a hangsúly a funkcionalitáson van.

A skandináv divat a mindennapokból indul ki: időjárás álló rétegezés, kényelmes lábbelik és olyan darabok dominálnak, amelyek a divathét után is viselhetők maradnak.

Így néztek ki a párizsi divathét leglátványosabb pillanatai – galéria

Galériánkban összegyűjtöttük a párizsi divathét legemlékezetesebb pillanatait: kifutóképeket, hangulatokat és részleteket, amelyek pontosan megmutatják, merre tart a női- és férfidivat a következő évadban. A párizsi divathéten most sem fogta vissza magát több tervező.

Ez a kézitáska mindig igazodik a viselőjének az öltözetéhez

A CES 2026 egyik legkülönlegesebb luxustermékének a francia Peuty márka Infinity nevű kézitáskája bizonyult. Első pillantásra egy elegáns, bőrből készült divatkiegészítőnek tűnik, ám az elején egy nagy felbontású OLED-kijelző található. Ez lehetővé teszi, hogy a táska kinézetre alkalmazkodjon a gazdájának aktuális öltözetéhez vagy hangulatához.