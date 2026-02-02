Ezt a 7 szettet már most lemásolják – ezek a legújabb trendek

A koppenhágai divathét street style-ja évek óta külön kategóriát képvisel a divathónapok során. A skandináv divat letisztultságot praktikus megoldásokkal és tudatos rétegezéssel ötvözi. Az utcákon megjelenő szettek nem a túlzásokra épülnek, hanem arra, hogyan lehet a street style trendeket valós, hétköznapi környezetben is működőképessé tenni – írja a Daily Mail.
Milyen street style trendek jelentek meg a koppenhágai divathéten?
A koppenhágai divathét során az alábbi street style trendek voltak a legfeltűnőbbek:
- karakteres, hangsúlyos télikabátok, amelyek az egész öltözék központi elemei;
- laza, mégis formát tartó szabású kosztümös és zakós összeállítások;
- sálak, kendők és köpenyszerű rétegek kiemelt öltöztetési elemként;
- kényelmes, lapos vagy alacsony sarkú csizmák;
- fejfedők, például barettsapka, téli sapka vagy fejkendő;
- gazdag felületű anyagok: műszőrme, buklé és rojtos kiegészítők;
- egyszínű, árnyalatokra épülő öltözködés visszafogott, mégis karakteres színekkel.
Ezek a trendek azt mutatják, hogy az utcai divat egyszerre lehet kényelmes, időtálló és iránymutató.
Miben különbözik a koppenhágai divathét a többi divathéttől?
A koppenhágai divathét legnagyobb különlegessége az, hogy a street style nem elérhetetlen luxust mutat. Míg más divatfővárosokban gyakran látni túlzó vagy csak fotókedvéért viselt szetteket, Koppenhágában a hangsúly a funkcionalitáson van.
A skandináv divat a mindennapokból indul ki: időjárás álló rétegezés, kényelmes lábbelik és olyan darabok dominálnak, amelyek a divathét után is viselhetők maradnak.
