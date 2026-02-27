Horror a sürgősségi osztályon: felgyújtotta magát egy férfi

Borzalmas jelenetnek lehettek tanúi a queenslandi Cairns Kórház betegei és dolgozói: egy férfi lángokba borult, miután felgyújtotta magát a sürgősségi osztályon. A kórházi tűz pillanatok alatt pánikot okozott – írja a Daily Mail.

Kórházi tűz ütött ki, amikor egy férfi felgyújtotta magát – Fotó: Unsplash

Kórházi tűz: rémálom a sürgősségi osztályon

Egy szemtanú éppen a váróteremben ült, amikor egy férfi belépett, és nagy mennyiségű kézfertőtlenítőt öntött magára.

Olyan volt, mintha egy filmet néznénk

– mesélte. Az ápolók azonnal cselekedtek: egy férfi ápoló megragadta az üveget, mások pedig eloltották a lángokat. Egyikük keze és karja megégett, de sikerült megakadályozni a tragédiát.

A többi beteget biztonságos területre vitték, hogy elkerüljék az esetleges sérüléseket. Szemtanúk beszámoló szerint az égett szag még órákkal később is érezhető volt. A kórház szóvivője megerősítette, hogy a sérült személyzetnek tanácsadást és támogatást nyújtottak, és teljes körű vizsgálat indult az eset tisztázására.

