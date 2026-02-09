Hírlevél
Egy alaszkai pár története kavarta fel a közösségi médiát egy rendkívüli egybeesés miatt. A korkülönbséges házasság ellenére megszületett első közös gyermekük, ráadásul pontosan az édesapa 70. születésnapján.
Történetünk főszereplői Glenda (35) és férje, Roy (70), akik egy olyan párkapcsolatban élnek, amiben hatalmas a korkülönbség a felek között. A szerelmesek 2020-ban ismerkedtek meg, amikor a nő üzleti tanácsot kért a sikeres vállalkozótól. A beszélgetés gyorsan átalakult személyes hangvételűvé, Roy pedig még aznap este vacsorára hívta Glendát – írja a Daily Mail.

Prosztatarák és lombikprogram után lett apa 70 évesen egy korkülönbséges házasságban élő férfi.
Prosztatarák és lombikprogram után lett apa 70 évesen egy korkülönbséges házasságban élő férfi Fotó:Illusztráció/Unplash

A kapcsolat villámgyorsan komolyra fordult: két hónap múlva összeköltöztek, majd 2022 Valentin-napján eljegyezték egymást. Esküvőjüket ugyanabban az évben, szűk családi körben tartották meg.

Korkülönbséges házasság: vetélések, lombikprogram és egy 70 éves apa története

A gyermekvállalás komoly kihívások elé állította őket. Bár régóta vágytak közös családra, csak 2022 őszén vághattak bele a lombikprogramba, miután Roy korábbi prosztatarákos megbetegedése miatt orvosi beavatkozásra volt szükség a spermium kinyeréséhez.

Glenda két vetélést is átélt, mielőtt 2024-ben végre sikeresen teherbe esett. A kisfiú, III. Roy Briley 2025. június 6-án született meg – éppen azon a napon, amikor édesapja betöltötte a 70. életévét.

Kritika, támadások és támogatás

A korkülönbséges házasság miatt a pár rendszeresen kap negatív kommenteket az interneten. Sokan az apa életkorát, mások a kapcsolat valódiságát kérdőjelezik meg. Glenda szerint azonban legalább ugyanennyi bátorító üzenetet is kapnak, főleg olyan pároktól, akik hasonló helyzetben próbálnak gyermeket vállalni.

Roy hangsúlyozta: felelősséget érez felesége és fia iránt, ezért egészséges életet él, soha nem ivott alkoholt, nem drogozott, és hetente többször edz futópadon.

Újabb baba is tervben

A házaspár nem zárkózik el attól sem, hogy bővítsék a családot. Elmondásuk szerint decemberben újabb lombikprogramba kezdenek. Glenda úgy fogalmazott: a kisfiuk érkezése még szorosabbá tette a kapcsolatukat, és teljesen átalakította az életüket.

