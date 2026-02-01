Ön tudta? Ezért van lyuk a körömcsipeszen

A közösségi médiában indult el a találgatás, amikor egy felhasználó bevallotta: fogalma sem volt arról, mire való a körömcsipesz végén lévő kis nyílás. A kommentelők sorra jöttek a vicces elméletekkel, míg végül kiderült az igazság.

Mire való a körömcsipeszen lévő kis lyuk?

Fotó: Brett Jordan / Unsplash

Mire való valójában az apró lyuk a körömcsipeszen?

A megoldás meglepően praktikus: a lyuk arra szolgál, hogy

a körömcsipeszt kulcstartóra, neszesszerre vagy utazótáskára lehessen rögzíteni.

Egy karikával vagy lánccal könnyen felakasztható, így nem kallódik el – ami sokak szerint valódi áldás, mert a körömcsipesz az egyik legkönnyebben elvesző tárgy.

Sokan a felismerés után csak ennyit írtak:

Most már értem, miért van ott!

És az ollós? Annak is titka van

Nem ez az egyetlen hétköznapi eszköz, amelynek rejtett funkciója van. Nemrég sokakat döbbentett meg az is, mire való az ollók markolatán lévő fém rész.

Mire való az ollók markolatán lévő fém rész?

Fotó: Everyday basics / Unsplash

Ez a rész nem dísz:

diótörőként használható

segít kupakok és szoros fedelek kinyitásában

csontok megtörésére vagy eltávolítására is alkalmas

egyesek még dugóhúzásra vagy főtt tojás tetejének levágására is használják

A profi szakácsok szerint ez az elem kifejezetten arra készült, hogy extra erőt adjon a kéznek ott, ahol egy sima olló már kevés lenne – számolt be a New York Post.

