Újabb európai ország tiltaná le a gyerekeket a közösségi média használatáról

Spanyolország megtiltaná a 16 év alattiak hozzáférését a közösségi média tartalmaihoz, és további intézkedéseket tervez a biztonságos, demokratikus, alapvető jogokat tiszteletben tartó digitális környezet garantálására – jelentette be a spanyol kormányfő Dubajban, a kormányközi világtalálkozó (WGS) keddi plenáris ülésén az MTI információi szerint.

Spanyolország megtiltaná a 16 évek alattiak hozzáférését a közösségi média felületeihez. Fotó: Unsplash

„A közösségi média bukott állammá vált, ahol a törvényeket figyelmen kívül hagyják, a bűncselekményeket tolerálják, a dezinformáció többet ér, mint az igazság, és a felhasználók fele gyűlöletkeltő támadásoknak van kitéve” – fogalmazott Pedro Sánchez.

A miniszterelnök hangsúlyozta kormánya elkötelezettségét a kiskorúak védelme és a közösségi média ellenőrzésének megerősítése iránt, amelynek érdekében ötpontos intézkedéscsomagot készül elfogadni jövő heti ülésén.

A hozzáférési tilalom bevezetése mellett kötelezni fogják a digitális platformokat hatékony életkor-ellenőrző rendszerek alkalmazására, valamint az algoritmusok manipulálását bűncselekménynek minősítenék, a platformok vezetőit pedig jogilag felelőssé tennék az általuk irányított felületeken elkövetett jogsértésekért, ha nem távolítják el a törvénysértő vagy gyűlöletkeltőnek ítélt tartalmakat.

A gyűlöletet túl sokáig láthatatlannak és számszerűsíthetetlennek tartották, de ezt meg fogjuk változtatni egy olyan eszközzel, amely a jövőbeli szankciók meghatározásának alapját képezi, mert a gyűlölet terjesztésének ára van

– mondta, ismertetve a „gyűlölet- és polarizációs lábnyom” követésére alkalmas rendszer tervezett bevezetését, amely feltárja, hogyan táplálják a digitális platformok a megosztottságot és erősítik fel a gyűlöletet.

Pedro Sánchez beszámolt arról is, hogy Spanyolország koalícióra lépett öt másik európai állammal, hogy összehangolt és hatékony módon, nemzetközi szinten is előmozdítsa a közösségimédia-platformok szigorúbb, gyorsabb és hatékonyabb szabályozásának végrehajtását.

Az európai országok közül elsőként Görögország jelentette be tavaly októberben, hogy korlátozza a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához, idén január végén pedig a francia Nemzetgyűlés fogadott el első olvasatban egy hasonló tartalmú törvényjavaslatot. Az Európai Bizottság iránymutatása tavaly nyár óta teszi lehetővé a közösségi hálózatokhoz való hozzáférés nemzeti jogban történő szabályozását.