Újabb európai ország tiltaná le a gyerekeket a közösségi média használatáról

Spanyolország szigorítana a digitális világ szabályain: a 16 éven aluliak nem férhetnének hozzá bizonyos felületekhez. A közösségi média korlátozása mellett a kormány az életkor-ellenőrzést és a gyűlöletkeltő tartalmak szigorúbb felügyeletét is tervezi.
Spanyolország megtiltaná a 16 év alattiak hozzáférését a közösségi média tartalmaihoz, és további intézkedéseket tervez a biztonságos, demokratikus, alapvető jogokat tiszteletben tartó digitális környezet garantálására – jelentette be a spanyol kormányfő Dubajban, a kormányközi világtalálkozó (WGS) keddi plenáris ülésén az MTI információi szerint.

Spanyolország megtiltaná a 16 évek alattiak hozzáférését a közösségi média felületeihez.
Spanyolország megtiltaná a 16 évek alattiak hozzáférését a közösségi média felületeihez. Fotó: Unsplash

„A közösségi média bukott állammá vált, ahol a törvényeket figyelmen kívül hagyják, a bűncselekményeket tolerálják, a dezinformáció többet ér, mint az igazság, és a felhasználók fele gyűlöletkeltő támadásoknak van kitéve” – fogalmazott Pedro Sánchez.  

A miniszterelnök hangsúlyozta kormánya elkötelezettségét a kiskorúak védelme és a közösségi média ellenőrzésének megerősítése iránt, amelynek érdekében ötpontos intézkedéscsomagot készül elfogadni jövő heti ülésén.  

A hozzáférési tilalom bevezetése mellett kötelezni fogják a digitális platformokat hatékony életkor-ellenőrző rendszerek alkalmazására, valamint az algoritmusok manipulálását bűncselekménynek minősítenék, a platformok vezetőit pedig jogilag felelőssé tennék az általuk irányított felületeken elkövetett jogsértésekért, ha nem távolítják el a törvénysértő vagy gyűlöletkeltőnek ítélt tartalmakat. 

A gyűlöletet túl sokáig láthatatlannak és számszerűsíthetetlennek tartották, de ezt meg fogjuk változtatni egy olyan eszközzel, amely a jövőbeli szankciók meghatározásának alapját képezi, mert a gyűlölet terjesztésének ára van

– mondta, ismertetve a „gyűlölet- és polarizációs lábnyom” követésére alkalmas rendszer tervezett bevezetését, amely feltárja, hogyan táplálják a digitális platformok a megosztottságot és erősítik fel a gyűlöletet.  

Pedro Sánchez beszámolt arról is, hogy Spanyolország koalícióra lépett öt másik európai állammal, hogy összehangolt és hatékony módon, nemzetközi szinten is előmozdítsa a közösségimédia-platformok szigorúbb, gyorsabb és hatékonyabb szabályozásának végrehajtását.  

Az európai országok közül elsőként Görögország jelentette be tavaly októberben, hogy korlátozza a kiskorúak hozzáférését a közösségi médiához, idén január végén pedig a francia Nemzetgyűlés fogadott el első olvasatban egy hasonló tartalmú törvényjavaslatot. Az Európai Bizottság iránymutatása tavaly nyár óta teszi lehetővé a közösségi hálózatokhoz való hozzáférés nemzeti jogban történő szabályozását. 

Egy uniós ország is betiltaná a közösségi média használatát a 15 év alattiaknak

A francia alsóház januárban elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a közösségi média használatát a 15 év alatti gyermekek számára. A jogszabály emellett a mobiltelefonok középiskolai használatát is korlátozná, és Franciaországot Ausztrália után a második országgá tenné a világon, amely ilyen szigorú lépést vezetne be.

 

