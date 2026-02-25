Hírlevél
közszeméremsértés

Szexbotrány a történelmi parkban: családok előtt estek egymásnak, mégsem mennek börtönbe

Megúszta a börtönt az a brit pár, amely fényes nappal esett egymásnak egy népszerű történelmi parkban. A 44 éves Rebecca Williams és 50 éves párja, Michael Burns a chesteri Grosvenor Park egyik fája alatt létesített szexuális kapcsolatot, vagyis közszeméremsértést követett el, miközben családok és gyerekek is tartózkodtak a közelben. A felháborodott járókelők hiába kiabáltak rájuk, hogy „gyerekek vannak itt”, a pár állítólag csak nevetett és folytatta.
A rendőrség kiérkezésekor a férfi azonnal beismerte tettét. A bíróság közszeméremsértés miatt bűnösnek találta őket, akár hat hónap börtönt is kaphattak volna, végül azonban felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték őket. A bíró „megdöbbentően visszataszító viselkedésnek” nevezte a történteket, és hangsúlyozta, hogy senkinek sem kellene ilyesmit végignéznie egy családbarát parkban – írja a The Sun.

A közszeméremsértés helyszíne a chesteri Grosvenor Park volt (illusztráció) – Fotó: Unsplash
A közszeméremsértés helyszíne a chesteri Grosvenor Park volt (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Tagadták a közszeméremsértést

A nő később azzal védekezett, hogy párja csak vizelni ment a bokrok közé, és ő segíteni próbált neki, de az ügyészség ezt nem fogadta el. A bíróság szerint a pár egyszerűen fényes nappal folytatott szexuális tevékenységet a nyilvánosság előtt.

