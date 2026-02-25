Szexbotrány a történelmi parkban: családok előtt estek egymásnak, mégsem mennek börtönbe

A rendőrség kiérkezésekor a férfi azonnal beismerte tettét. A bíróság közszeméremsértés miatt bűnösnek találta őket, akár hat hónap börtönt is kaphattak volna, végül azonban felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték őket. A bíró „megdöbbentően visszataszító viselkedésnek” nevezte a történteket, és hangsúlyozta, hogy senkinek sem kellene ilyesmit végignéznie egy családbarát parkban – írja a The Sun.

A közszeméremsértés helyszíne a chesteri Grosvenor Park volt (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Tagadták a közszeméremsértést

A nő később azzal védekezett, hogy párja csak vizelni ment a bokrok közé, és ő segíteni próbált neki, de az ügyészség ezt nem fogadta el. A bíróság szerint a pár egyszerűen fényes nappal folytatott szexuális tevékenységet a nyilvánosság előtt.

