Csak kapkodták a fejüket: Kristen Stewart dögös szettben villantott hasat – galéria

Az eseményen Meghan Trainor is nagy feltűnést keltett: az énekesnő látványos fogyását hangsúlyozó összeállításban érkezett. A zöld felsőt testhezálló szoknyával és magassarkúval kombinálta, és sugárzó mosollyal pózolt a vendégekkel. A rendezvényen többek között Winnie Harlow, Lucy Hale és Scout Willis is megjelent, így valódi sztárdömping alakult ki.

A gála utózöngéjeként Stewart egy korábbi interjúja is újra előkerült, amelyben arról beszélt: a mai napig „kísérti” Princess Diana emléke. A színésznő a 2021-es Spencer című filmben alakította a néhai hercegnét, és bevallása szerint még most is könnyekig meghatódik, ha Londonban vagy Párizsban jár.

Magassarkújához csak egy szál bugyit és melltartót vett fel a színésznő – képek

Egyre merészebb szettekben botránkoztatja meg az embereket Kristen Stewart, aki legutóbb új filmje premierjére érkezett egy sokat láttatni engedő bodyban.