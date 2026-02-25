Hírlevél
Kristen Stewart

Csak kapkodták a fejüket: Kristen Stewart dögös szettben villantott hasat – galéria

Csillagparádéval indult az Architectural Digest magazin eseménye Nyugat-Hollywoodban. A reflektorfényt ezúttal Kristen Stewart és Meghan Trainor vitte el.
Kristen StewartszettHollywood

Kristen Stewart magabiztosan pózolt a kameráknak, miközben letisztult, mégis feltűnő szettjével az este egyik legemlékezetesebb megjelenését hozta – számolt be a Daily Mail.

Kristen Stewart – Fotó: Getty Images via AFP
Kristen Stewart
Fotó: Getty Images via AFP

Kristen Stewart elképesztő szettben jelent meg

A színésznő merész, fehér szatén melltartófelsőben villantotta meg hasát, amelyet elegáns nadrággal és később egy bőrdzsekivel egészített ki. 

Architectural Digest 2026.02.24., ArchitecturalDigest
Galéria: Stílusikonok az Architectural Digest gáláján
1/11
Kristen Stewart az AD gálán, Hollywoodban, 2026. február 24-én

Az eseményen Meghan Trainor is nagy feltűnést keltett: az énekesnő látványos fogyását hangsúlyozó összeállításban érkezett. A zöld felsőt testhezálló szoknyával és magassarkúval kombinálta, és sugárzó mosollyal pózolt a vendégekkel. A rendezvényen többek között Winnie Harlow, Lucy Hale és Scout Willis is megjelent, így valódi sztárdömping alakult ki.

A gála utózöngéjeként Stewart egy korábbi interjúja is újra előkerült, amelyben arról beszélt: a mai napig „kísérti” Princess Diana emléke. A színésznő a 2021-es Spencer című filmben alakította a néhai hercegnét, és bevallása szerint még most is könnyekig meghatódik, ha Londonban vagy Párizsban jár.

Magassarkújához csak egy szál bugyit és melltartót vett fel a színésznő – képek

Egyre merészebb szettekben botránkoztatja meg az embereket Kristen Stewart, aki legutóbb új filmje premierjére érkezett egy sokat láttatni engedő bodyban.

 

