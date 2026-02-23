Forró fotó került elő a Coldplay-koncert botrányhőséről

A 53 éves egykori HR-vezetőt nemrég Miamiban fotózták le: a bikis fotó gyorsan bejárta a sajtót, miközben hamarosan Washingtonban tart előadást válságkommunikációs témában. Kristin Cabot története a Coldplay csókkamera pillanatával indult országos figyelemmel, és azóta is a nyilvános megszégyenítés, a felelősségvállalás egyik legtöbbet elemzett esete - írja a Fox News.

Kristin Cabot a Coldplay koncerten történt, nagy visszhangot kiváltó csókkamera-jelenet miatt vált országosan ismertté

Fotó: TikTok

Miért mondott le Kristin Cabot az Astronomernél?

Kristin Cabot a Coldplay koncert botrány után benyújtotta lemondását az Astronomer vállalatnál betöltött HR-vezetői pozíciójáról. Nyilatkozata szerint vállalta a felelősséget azért, hogy a koncerten – alkoholfogyasztás után – helytelenül viselkedett akkori főnökével, Andy Byronnal. Elmondása alapján a döntés tudatos volt, úgy érezte, a történtek következményeit vállalnia kell, még akkor is, ha ez a karrierje végét jelentette a cégnél.

Mi lett Andy Byron sorsa a botrány után?

Andy Byron, az Astronomer akkori vezérigazgatója először fizetett szabadságra került, majd később távozott a vállalattól. A Coldplay jelenet – amelyen a páros romantikus közelségben jelent meg a kivetítőn – jelentős reputációs kockázatot jelentett a cég számára is. A Coldplay-botrány így nemcsak személyes, hanem vállalati következményekkel is járt.

Miről fog beszélni Kristin Cabot a washingtoni konferencián?

Kristin Cabot április 16-án a PRWeek Crisis Comms Conference rendezvényen tart előadást Washingtonban. A panelbeszélgetés középpontjában az áll, hogyan lehet egy médiabotrány után „visszavenni a narratívát” és újraépíteni a személyes márkát. A beszélgetés során arról is szó lesz, milyen azonnali és hosszú távú lépések segíthetnek egy hasonló reputációs válság kezelésében.

Hogyan reagált Kristin Cabot a nyilvános megszégyenítésre?

Kristin Cabot szerint a történtek után azonnal intenzív online támadások érték. Elmondása alapján nyilvánosságra hozták személyes adatait, naponta több száz hívást kapott, és közösségi médiás zaklatások célpontjává vált. Úgy fogalmazott: a koncerten történt néhány másodperc után az élete gyökeresen megváltozott. A nyilvános megszégyenítés jelenségét különösen súlyosnak élte meg, és később tudatos kommunikációs stratégiával próbálta visszavenni az irányítást a saját története felett.