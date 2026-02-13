Tragédia: krokodiltámadásban halhatott meg az eltűnt férfi

Egy kwekwei férfit több mint egy hete keres a rendőrség, miután krokodiltámadás áldozata lett a Mbembeswani folyón átkelve. Az eset január 26-án, késő délután történt, és a hatóságok attól tartanak, hogy a férfi életét vesztette – írja a Bulawayo24.

Krokodiltámadásban veszíthette életét az eltűnt férfi – Fotó: Unsplash

Krokodiltámadás a folyóban – hogyan történhetett a tragédia?

A 28 éves Tichaona Muguti, a Kingten Bánya alkalmazottja kollégája társaságában próbált átkelni a folyón, amikor a hüllő váratlanul felbukkant és megtámadta. Mugutit, aki elöl haladt, a krokodil a vízbe rántotta, és azóta nem látták.

A közelben tartózkodó emberek azonnal értesültek a támadásról, de nem tudtak közbeavatkozni.

A Zimbabwe-i Rendőrség Sub-Aqua Egysége és a Nemzeti Parkok és Vadgazdálkodási Hatóság keresési-mentési műveleteket indított, ám eddig nem hoztak eredményt. A rendőrség továbbra is folytatja a nyomozást és a keresést, miközben a helyiek aggódva figyelik az eseményeket, attól tartva, hogy az eltűnt férfi meghalt a krokodiltámadásban.

