Elefántok elől menekült, krokodil végzett a halásszal

Tragikus krokodiltámadás történt Zambiában, melyben egy férfi életét vesztette, miközben elefántok elől próbált elmenekülni az ország keleti részén. A hatóságok szerint a férfi egy folyóba ugrott, ahol a ragadozó rátámadt – írja a BBC.

Halálos krokodiltámadás történt Zambiában – Fotó: Unsplash

Mi vezetett a halálos krokodiltámadáshoz?

A 52 éves Dean Nyirenda két barátjával tért vissza egy horgászatról, amikor elefántcsordába botlottak Zambia keleti részén. Menekülni kezdtek, Nyirenda pedig a Luangwa folyó közelében egy patakba ugrott. A rendőrség közlése szerint ekkor támadta meg egy krokodil, amely a jobb combjába harapott. Nyirenda bottal próbálta elűzni az állatot, és sikerült kijutnia a vízből, ám súlyos vérzése miatt társai hiába próbáltak segíteni rajta. Hiába próbálták elállítani a vérzést, a férfi belehalt sérüléseibe.

